Шеннен Догерти рассказала о 'драке' с Дженни Гарт на съемках 'Беверли Хиллз 90210': при всех задрала актрисе юбку, а она сорвалась

Американская актриса Шеннен Догерти рассказала о напряжении между ней и ее коллегой по сериалу "Беверли Хиллз 90210" Дженни Гарт. По словам Брайана Остина Грина, сыгравшего Дэвида Сильвера в культовом шоу, было "непросто" наблюдать за их отношениями.

Однажды Догерти и Гарт устроили "драку" на съемочной площадке. Об этом сообщает People.

Актриса отметила, что она всегда удивлялась, как хорошо мужчины-коллеги ладили между собой. Зато актер вспомнил, что совсем другая атмосфера царила в отношениях женщин. Однажды Грину и Иену Зирингу даже пришлось вмешаться в "драку" между Догерти и Гарт.

Актриса вспомнила, что разногласия возникли из-за выходки коллеги. Дело в том, что Дженни Гарт любила устраивать "день спущенных штанов", дергая съемочную группу за штаны, что очень раздражало окружающих. "А потом я сделала наоборот и сказала "день приподнятых юбок", – рассказала Шеннен. – И она всегда носила под одеждой мужские боксеры Calvin Klein. Так что это не было чем-то страшным". Однако, как отметила Догерти, актриса приняла это близко к сердцу и сорвалась на нее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как 52-летняя Шеннен Догерти, борющаяся с четвертой стадией рака, призналась, кого не хочет видеть на своих похоронах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!