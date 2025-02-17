Шакиру срочно госпитализировали перед концертом в Перу: певица раскрыла причину

Колумбийская певица Шакира отменила свой концерт в Перу, который должен был состояться вечером 16 февраля, из-за ухудшение состояния здоровья. 48-летнюю артистку срочно госпитализировали накануне выступления, ведь у нее возникли проблемы с брюшной полостью.

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Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram. Как отмечает The Guardian, шоу должно было состояться в рамках первого за семь лет мирового тура звезды.

"Мне грустно сообщать вам, что мне пришлось обратиться в скорую помощь из-за проблем с брюшной полостью. Сейчас я в клинике. Врачи, под наблюдением которых я нахожусь, сообщили, что мое состояние недостаточно хорошее, чтобы выступить перед вами вечером", – написала знаменитость.

Шакира отметила: надеется, что в ближайшее время ее выпишут из больницы, и она сможет выступить перед поклонниками. Кроме того, по словам звезды, ее команда уже работает над организацией нового концерта в Перу, поэтому скоро фанатам сообщат новую дату проведения шоу.

"Благодарю всех за ваши сообщения со словами любви. Вы даете мне очень много сил! Я люблю вас всем сердцем", – обратилась артистка к ценителям своего творчества.

Седьмой мировой тур Las Mujeres Ya No Lloran Шакира начала 11 февраля 2025 года в городе Рио-де-Жанейро, Бразилия. До конца июня артистка планирует дать около 50 концертов в Латинской Америке, а затем появиться на сценах США и Канады.

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