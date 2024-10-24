Карди Би экстренно госпитализировали перед концертом: рэпер обратилась к фанатам

Американский рэпер Карди Би (Cardi B) сообщила об отмене своего концерта из-за экстренной госпитализации. Женщина была доставлена в больницу еще 19 октября, но причину она не называла.

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Единственный раз информацию о своем пребывании в учреждении здравоохранения она предоставила так: "Восстанавливаюсь после неотложной медицинской помощи". Новостью рэпер поделилась в соцсети Х.

"Мне очень жаль делиться этой новостью, но последние несколько дней я была в больнице, восстанавливаясь после неотложной медицинской помощи, и я не смогу выступить на ONE MusicFest. Это разбивает мне сердце, что я не смогу увидеть своих поклонников в эти выходные, и я очень хотела бы быть там. Bardi Gang – спасибо вам за понимание, и я скоро вернусь лучшей и более сильной. Не беспокойтесь. Люблю вас всех", – написала она.

О том, что рэпер находится в больнице уже неделю, сообщило издание Billboard. Отмена концерта произошла на фоне анонимного "шутливого" заявления в службу защиты детей, якобы знаменитость жестоко обращается со своими тремя детьми.

Тогда 22 октября Карди Би начала прямую трансляцию в Instagram, чтобы обратиться к фанатам и самому пранкеру, и пообещала, что докопается до сути того, кто пытался поиздеваться над ее семьей. В тот момент женщина вышла на связь с больничной койки.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сентябре Карди Би в третий раз родила от бывшего мужа и показала фото с родов.

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