Шакире – 45! Интересные факты о певице с "козлиным голосом" и уровнем IQ 140

Известная во всем мире латиноамериканская певица Шакира 2 февраля отмечает юбилей. Знаменитости исполнилось 45 лет. Талантливая, успешная, красивая, она – кумир многих.

Талант Шакиры недооценили в начале карьеры, однако сейчас ее своеобразный голос очаровывает поклонников, а клипы на Youtube просматривают миллиарды раз. По случаю праздника OBOZREVATEL рассказывает о малоизвестных фактах из жизни звезды.

Выгнали из школьного хора

В начальной школе Шакиру не взяли в хор, потому что преподаватель считал, что ее голос похож на козлиный. Сверстники говорили, что она воет, будто коза. Девочку это обидело, но будущая звезда не сдалась, а начала сама писать песни и выступать сольно.

Видео дня

В тринадцатилетнем возрасте Шакира подписала договор со студией звукозаписи. Однако первые два альбома не принесли певице успеха. Продюсеры поставили ультиматум: либо третий альбом станет успешным, либо они распрощаются с ней. 18-летняя исполнительница записала третий альбом Pies Descalzos и он занял первые места в хит-парадах в мире.

Танцу живота научила бабушка

В крови Шакиры течет ливанская, колумбийская и итальянская кровь. Ее бабушка и дедушка эмигрировали в Нью-Йорк из Ливана. Певица родилась в Колумбии, в ее семье было восемь братьев и сестер. Именно бабушка-ливанка научила звездную внучку восточному танцу живота. Сейчас движениям и пластичности Шакиры завидуют все звезды в мире.

Певица владеет пятью языками

Кроме родного испанского языка, Шакира свободно разговаривает на английском, португальском, арабском и итальянском. IQ певицы – 140. Подобным уровнем могут похвастаться выдающиеся интеллектуальные и творческие личности. Эти люди преуспевают в различных областях науки, таких лишь 0,2% на планете.

Шакира старше мужа на 10 лет

Певица Шакира вместе с футболистом Жераром Пике с 2010 года, исполнительница старше своего избранника ровно на 10 лет. 2 февраля пара отмечает двойной день рождения. Защитник "Барселоны" ради встречи с любимой выиграл Чемпионат мира по футболу, а колумбийская исполнительница родила двух сыновей и была готова полностью отказаться от карьеры в пользу тихой семейной жизни.

Супруги познакомились на съемках музыкального клипа певицы на песню "Waka Waka", которая стала официальным гимном Чемпионата мира по футболу 2010 года. Звезда не была футбольным фанатом, потому не знала, кто он. Жерар пообещал снова встретиться с ней на финале турнира, где должна выступать Шакира. С тех пор они неразлучны, пара живет в гражданском браке и воспитывает двух сыновей.

Благотворительная деятельность

Когда девочке было восемь, ее отец стал банкротом. Семья потеряла богатство, родители продали две машины, цветной телевизор и дом. Маленькую Шакиру эти события огорчили. Тогда папа отвез ее в парк, чтобы показать, как живут бездомные сироты. Девочка увидела, как босые дети нюхают клей, чтобы забыть о голоде, и поняла, как выглядит отчаяние.

Она пообещала родителям, что непременно добьется успеха и поможет этим детям. Так и случилось: сейчас Шакира помогает онкобольным и сиротам. Звезда жертвует сотни тысяч долларов африканским народам, а также построила несколько учебных заведений в Колумбии.

Настоящая женская дружба в шоу-бизнесе

Когда певицы Джей Ло и Шакира вместе выходят на сцену, зрители не щадят оваций. Однако исполнительницы не только поют в дуэте, но и являются подружками вне сцены. В шоу-бизнесе не принято дружить, особенно если коллеги являются конкурентками. Шакира и Дженнифер сломали этот стереотип и поддерживают друг друга еще с начала карьеры.

Судебное разбирательство

Испанский суд обвинил Шакиру в том, что она не уплачивала налоги с 2012 по 2014 год. Следствие длилось несколько лет, и в апреле 2021 года Налоговое агентство Испании заявило, что исполнительница не заплатила в государственную казну 14,5 миллиона евро. Певица вынуждена была выплачивать средства, в противном случае ей угрожал тюремный срок.

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