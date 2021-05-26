Как Шакира выглядела в 2000-х и сейчас: в сети показали фото

В сети опубликовали снимок, на котором показали, как известная колумбийская певица Шакира выглядела в 2000-х годах и сейчас. На кадре видно, что знаменитость практически не изменилась.

Соответствующее фото разместили на странице в Instagram "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Поклонники звезды оставили множество комментариев под постом.

2 февраля исполнительнице исполнилось 44 года. В 2000-х у Шакиры были длинные кудрявые волосы, а на опубликованном архивном снимке певица позировала в стильном золотистом топе. На другом фото видно, что на сегодняшний день у артистки все такие же густые волосы и она ничуть не изменилась.

Пользователи сети оценили фото Шакиры и оставили множество комментариев под публикацией.

"Красотка", "Красивая и талантливая Шакира", "Вообще не изменилась", "Все песни бомба. Обожаю слушать за рулем и на всю громкость", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Шакира – колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель.

Ее главный сингл "Whenever, Wherever" стал самым продаваемым в 2002 году. Успех певицы был подтвержден шестым и седьмым альбомами Fijación Oral, Vol. 1 и Oral Fixation, Vol. 2 (2005), а с последнего вышла самая продаваемая песня XXI века Hips Don’t Lie.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали архивное фото популярного американского актера Тома Круза, которое было сделано еще в 80-х годах. Так, он запечатлен совсем юным мальчишкой.