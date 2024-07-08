Сестра Маши Ефросининой Лиза Ющенко, живущая и развлекающаяся в Москве, одним символом отреагировала на массированную атаку по Украине

Сестра известной телеведущей Маши Ефросининой Лиза Ющенко осмелилась отреагировать на массовый обстрел россиян по украинским городам в понедельник, 8 июля. Она за 2,5 года полномасштабной войны РФ ни разу не высказывалась по поводу террористических действий страны, в которой живет и развлекается.

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Пока украинские звезды массово обращаются к иностранной аудитории из-за циничного обстрела детской больницы "Охматдит", где лечатся дети со всей страны от смертельных болезней, россиянка попыталась выдавить слезинку в знак солидарности. Впрочем, ни слова она так и не произнесла, а лишь опубликовала в InstaStories эмодзи.

Им оказалось красное разбитое сердце, характеризующее уныние и отчаяние. Лиза Ющенко из-за своих корней из Украины не может проигнорировать ужасные последствия обстрелов, но это не останавливает ее отказаться от оплаты налогов в РФ, которые впоследствии конвертируются в новые ракеты.

Свое сердце она опубликовала на черном фоне, но ни слова к нему не дописала.

Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко за два года полномасштабной войны России ни разу не высказывала свою политическую позицию.

Сестра Ефросининой еще в 2014 году переехала в Москву с мужем-бизнесменом и все это время молчит об агрессии РФ, хотя в прошлом году на свой день рождения заявила, что мечтает о наступлении мира.

Ранее Лизу Ющенко замечали с россиянами на концерте грузина Валерия Меладзе в Монако. Известно, что у артиста неоднозначная политическая позиция, хотя долгое время жил и работал в Украине. Сразу после полномасштабного вторжения он призвал политиков остановить войну, сев за стол переговоров, но Россию агрессором так и не признал. А вскоре исполнитель начал выступать на концертах в российских городах.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лиза Ющенко отдыхает в дорогих заведениях Москвы и в очередной раз подчеркивает, что она богатая россиянка. Она позирует перед подружками в платье Saint Laurent за $3,3 тыс. и с сумкой Hermes свыше $30 тыс.

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