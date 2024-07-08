Что страшнее – рак или Россия? Попадание в больницу 'Охматдит' в Киеве стало шоком для украинцев: Вакарчук, Тополя и другие звезды обратились к миру

В понедельник, 8 июля, россияне цинично обстреляли гражданские объекты в Киеве ракетами разных типов. В результате атаки, кроме домов и частных сооружений, пострадала детская больница "Охматдит", где на тот момент могли находиться работники и дети. Никого подобные проделки со стороны страны-агрессора России не могли оставить равнодушными, и украинских звезд, в частности.

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Они прокомментировали в соцсетях зверства и цинизм россиян и в который раз напомнили, что в РФ живут террористы. OBOZ.UA собрал реакции знаменитостей в одном материале.

"Враг бьет ракетами по детским больницам, целенаправленно, в очередной раз. Сегодня частично уничтожено одно из крупнейших детских медицинских учреждений Европы – "Охматдит". Пострадали дети. Эта страна-террорист напоминает всем тем, кто захотел переговоров, чего они стоят", – написал Тарас Тополя и добавил, что обстреливают столицу незадолго до предстоящего саммита НАТО.

"Что страшнее: рак или Россия, – отметила Татьяна Кос и написала: – Эти дети не должны отвечать на этот вопрос! На этот вопрос должен ответить цивилизованный мир!"

"Обстрел больных детей в больнице – это не просто очередное преступление тех, кто давно уже перешел за пределы человеческого. Это прямое доказательство всем тем, кто надеется умиротворить врага – для него не существует предела, не существует никаких законов и запретов. Действовать вместе, каждый день. Каждому и всем. Вместе!" – обратился Святослав Вакарчук и на английском языке констатировал факт разрушений, чтобы "достучаться" к иностранной аудитории.

Слава Демин сразу же связался со знакомыми из "Охматдита". По его словам, все живы. "По детям х*ярить, – это не в Авдеевке умирать от нашей арты. Написал всем знакомым врачам в "Охматдите". Все живы", – отметил он.

Андрей Данилко и Кристина Соловий в очередной раз подчеркнули, что Россия – это террористическое государство. Они опубликовали призывы на английском языке, чтобы люди за границей, которые почти не беспокоятся о войне в Украине, увидели, что наши города до сих пор находятся под обстрелами.

Певица Анастасия Приходько ехала на свой концерт, когда начался обстрел столицы. Ее дети переждали в бомбоубежище. Артистка поделилась несколькими кадрами, где показала последствия ударов по родному району. В ругательной лексике она себя не сдерживала.

"Ублюдки к*нченые", – лаконично высказалась Анита Луценко.

"Мы офигели. Свист ракет прямо над головой и взрывы – еще тот аттракцион. Просто ужас, – написала Анна Кошмал и обратилась к иностранной аудитории: – Разрушенные города, погибшие люди, раненые дети... Так мы живем, это часть нашей реальности. Просто посмотрите, что россияне с нами делают, и делайте выводы, терпеть их или нет".

Даша Квиткова часто помогала детям из "Охматдита", поэтому для нее разрушение больницы – болезненно. "Охматдит. Больница, где лежат детки, которым мы с вами помогаем. Под завалами есть дети. Меня расквасило вдребезги", – прокомментировала она.

Андре Тан также поинтересовался у подписчиков по поводу их самочувствия и физического состояния и опубликовал фото разрушенной детской больницы с подписью: "Твари".

Многодетная мама Кристина Решетник показала, как ее дети "проводят каникулы" и призвала распространять видео с обстрелом детской больницы.

Павел Зибров также опубликовал фото с разрушениями "Охматдита" и прокомментировал обстрелы Украины. "Сегодняшняя ночь и утро были непрестанно болезненными, как и каждый день в обычном украинском городе. Киев, Днепр, Харьков, Кривой Рог, Краматорск, Славянск – все мысли с вами! Мои искренние соболезнования пострадавшим. Не описать словами всю ненависть к р*сни! Когда думаешь, что уже достали до дна, но нет… постучали снизу… Прилет по детской больнице "Охматдит"… Под завалами дети… Сердце разрывается в куски. Мы должны вместе противостоять", – написал он.

"Попадание в больницу "Охматдит". Один из лучших онкоцентров, где спасают детей. Это за пределом человечности. Напоминайте миру о том, что происходит в Украине. Кто это делает. Объединяйтесь. Донатьте", – отметил Евгений Клопотенко.

Джамала с большой болью отреагировала на обстрел больницы и рассказала, что несколько недель назад была пациенткой там: "Буквально несколько недель назад, именно в этой больнице я три дня лежала со своим старшим сыном Эмиром. Я не понимаю, какого врага эти животные искали в детской больницы "Охматдит". Но для них предел морали – уже давно стерт, поэтому здесь не стоит искать логического объяснения. На это уже просто не хватает сил. Просто хочется еще раз напомнить всему миру, что война продолжается. Нам нужно больше защиты, больше ПВО! Нам нужно больше оружия! Потому что мы защищаем не только свою страну, себя, мы стараемся спасти своих детей".

Ранее OBOZ.UA писал, что в Днепре утром, 8 июля, тоже прогремели взрывы. В небо взвился дым, известно о разрушении.

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