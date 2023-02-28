''Больно об этом говорить'': Ефросинина впервые рассказала об отношениях с родной сестрой, живущей в РФ

Известную украинскую телеведущую Машу Ефросинину за время полномасштабной войны неоднократно просили прокомментировать неоднозначную позицию своей родной сестры Лизы, которая также является бывшей невесткой экс-президента Украины Виктора Юшенко. 37-летняя украинка, несмотря на геноцид своего народа Россией, продолжила жить в Москве.

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Телезвезда впервые решилась рассказать, поддерживает ли она связь с близким человеком. Откровенный ответ прозвучал в интервью для YouTube-канала "РОЗМОВА".

Как отметила знаменитость, она осознавала, что ее ожидает вопрос о сестре на интервью, поскольку он, по словам самой Марии, "сильно истерически интересует широкую общественность".

"Я вижу эту истерику в комментариях на что угодно. Я готова к этому вопросу, конечно. Я ведь не идиотка, я же знаю, что иду на интервью, и этот вопрос в конце концов прозвучит. Я скажу честно, как есть. Наше общение с Лизой на сегодня сведено почти к нулю. Это трудная тема", – ответила Ефросинина.

Углубляться в эту тему ведущая не захотела, Сдерживая эмоции, она добавила: "Мне больно об этом говорить".

Отметим, родная сестра Ефросининой была замужем за Андреем Ющенко, сыном третьего президента Украины, до 2012 года. В их браке родилась дочь Варвара. В 2014-м Елизавета вышла замуж за российского бизнесмена, с которым сейчас воспитывает их общего сына и живет в Москве.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ефросинина впервые показала минуты прощания с любимым, который служит в ВСУ. Звезда в очередной раз провела Тимура Хромаева на фронт, но призналась, что до сих пор не может привыкнуть к этому.

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