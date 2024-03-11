Сестра Марины Поплавской впервые озвучила причину, из-за которой 'Дизелям' не удалось установить памятник артистке в Житомире

Сестра звезды "Дизель Студио" Марины Поплавской впервые публично изложила свою точку зрения по поводу скандала с установкой памятника артистке в центре Житомира. Такую идею после смерти актрисы инициировали ее коллеги, заказавшие скульптуру, однако установить памятник не удалось.

Людмила Поплавская, которую упрекали, что именно из-за нее памятник находится в мастерской, в интервью OBOZ.UA озвучила свою версию событий.

Напомним, Марина Поплавская ушла из жизни пять лет назад. Ее жизнь оборвалась 20 октября 2018 года в результате ДТП на трассе в Киевской области. В автобусе, который ехал с гастролей во Львове в Киев, находились 14 актеров "Дизель Студио". В момент столкновения Поплавская сидела рядом с водителем и погибла на месте.

Как известно, "Дизель Студио" после гибели Марины Поплавской заказали памятник, который хотели установить в ее честь в центре Житомира, откуда родом Поплавская. Поэтому в свое время разгорелся спор между командой и Людмилой Поплавской. "Дизели" публично обвиняли женщину в том, что она запретила им почтить память коллеги.

"Мы хотели поставить памятник. Мы его сделали. Даже два. Мы сделали памятник для кладбища, а также города – в Житомире, но сестра Марины не позволяет нам его поставить", – рассказал Егор Крутоголов в беседе с блогером Славой Деминым. Позже, в разговоре с OBOZ.UA, Крутоголов посетовал, что ситуация никак не изменилась: "Скульптурная композиция до сих пор в мастерской архитектора. Стоит, пылясь".

"Как я могла запретить? – удивляется Людмила. – Это решение города. Житомирским городским советом было проведено общественное обсуждение. Большинство опрашиваемых не поддержали размещение этой композиции в городе. Какое влияние я имею на общественное обсуждение? Я не против памяти сестры. Но против именно такой скульптурной композиции, которая оказалась далекой от оригинала и стала воплощением безвкусицы".

Полное интервью с Людмилой Поплавской читайте здесь.

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