Миллионные просмотры на YouTube, жизнь в Москве и деньги от Пугачевой. Где сейчас звезда 'Украина имеет талант' Александр Кварта

Этого исполнителя украинцы хорошо запомнили после феерического участия в телешоу "Украина имеет талант" с песней "Сеньорита, я влюблен". Александра Кварту за невероятную солнечность и позитив окрестили человеком-праздником.

В интервью OBOZ.UA артист рассказал, по каким причинам несколько лет отказывался петь свою "Сеньориту", как одна из его песен оказалась в репертуаре Пугачевой и почему его обвиняли в присвоении произведения, которое исполняла советская группа "Веселые ребята". Александр говорит, что на самом деле россияне "слизали" мелодию с зарубежной композиции, написанной Тото Кутуньо.

По первому высшему образованию Александр Кварта – учитель рисования и черчения. В школе проработал четыре года. Однако признается, что его всегда привлекала певческая карьера. Публичный путь исполнителя начался на столичном Крещатике – в программе "Караоке на Майдане". В финал шоу Саша не попал, но его стали узнавать на улицах. Впоследствии – участие еще в одном известном телешоу – "Украина имеет талант", где дошел до полуфинала, завоевав расположение жюри и зрителей хитом "Сеньорита, я влюблен". В том же году принял участие в Национальном отборе на Евровидение. На конкурс от Украины в Германию в 2011 году поехала Мика Ньютон, но Александр получил свою долю популярности.

Кварта родом из Ахтырки Сумской области. Там учился в музыкальной школе по классу скрипки, занимался в балетной студии, драматическом кружке. Окончил Лебединское педучилище, а впоследствии стал выпускником Харьковского национального педуниверситета. Писать песни и исполнять их начал еще в студенческие годы.

Свои первые композиции сочинял на русском, потому что ориентировался на российские рок-группы и эстраду. Однако, как признается сейчас, эта ситуация его всегда удивляла: "Я с детства говорил по-украински. Папа специально отдал меня в школу, где преподавали на украинском, правда, добираться туда приходилось пешком на два километра дольше, чем в русскоязычную школу. Учился в педучилище в Лебедине, где нас муштровали по-украински так, что не проскакивали ни русизмы, ни диалектизмы. Но, когда приехал в Харьков, мне было дико, что даже многие преподаватели в пединституте говорят по-русски".

Какое-то время Александр прожил в России. Признается, считал, как и многие другие исполнители того времени, что если заявишь о себе в Москве, то будешь популярным и здесь: "Были надежды, что попаду в какие-то чарты на радио со своими песнями. Но имело место и еще одно: мечтал о кино. И поступил в Московский государственный университет культуры и искусств на режиссуру кино и телевидения. Однако проучился там месяца три. Понял, что не открыл ничего интересного. Пока разбирали фильм "Броненосец Потемкин" на предмет, как делаются "склейки", я уже самостоятельно овладел многими современными программами монтажа. Впоследствии работал в продюсерском центре. Потом приехала моя Оля".

С будущей женой Александр познакомился на одном из музыкальных фестивалей еще в Харькове: "Она – танцовщица. Когда вышла на сцену, отметил для себя, что самая изящная, лучшая из всех". Влюбился по уши, однако Оля имела поклонника и партнера по танцам, поэтому чувства свои никак не выражал. А уже когда жил в Москве, девушка как-то написала, что прекратила отношения. И тогда он признался ей в любви. А она купила билет и приехала.

"Некоторое время мы вместе работали режиссерами монтажа, – продолжает Александр. – А когда поняли, что хотим стать родителями, решили, что нужно возвращаться. Оля мне сказала: "Я хочу, чтобы наш ребенок мог видеть и дедушку, и бабушку, и всех других родных". Сейчас думаю, что это было самое верное решение в моей жизни. Я жену за это уже много раз благодарил. Правда, не скажу, что сильно спорил, но все же идея вернуться – это ее. К слову, с легкой руки Оли одна из моих песен оказалась в репертуаре Аллы Пугачевой".

"Песню "По дороге к солнцу" я написал еще в 1997 году, – вспоминает певец. – А когда жил в Москве, отправил несколько своих композиций на конкурс, который проводила Примадонна на своем "Радио Алла". В начале января 2010 года позвонил мой брат Роман: "Включай телевизор, там Пугачева поет твою песню!" Она исполняла "По дороге к солнцу" на "Рождественских встречах". А затем композиция появилась на радио в ее исполнении. С одной стороны, была радость, а с другой – как же я? Я тоже пел эту песню. А теперь выходит не Пугачева и поет мою, а я ее? Позвонил в Москву, ее агент заключил со мной договор на авторское право. Мне выплатили гонорар – несколько тысяч долларов. Это стало солидным вкладом в наш первый автомобиль".

"Впоследствии песен на русском в моем репертуаре становилось все меньше. Лет пять назад на весь концерт их оставалось всего три, – продолжает Кварта. – Зато появились новые – с 2014-го, когда я начал ездить в АТО к ребятам с концертами. В плане языка в нашем обществе сейчас все поменялось кардинально. Многие друзья и знакомые перешли на украинский, поклонники, которые еще недавно писали мне по-русски, обращаются на родном. Моя принципиальная позиция: ни одного комментария в соцсетях на русском. Недавно у меня даже возникла перепалка с одним подписчиком из России, который пытался доказать, что Ахтырка – это русский город. На самом деле – это казацкий городок, он даже до сих пор условно разделен на сотни".

Исполнитель также признается, что получил немалую порцию хейта после того, как перевел на украинский свою "Сеньориту": "Некоторое время я от нее отказался вообще. Думал, что никогда не вернусь. Я не видел смысла переводить ее, но зрители так не считали. Напоминали мне о ней, а однажды организаторы одного концерта в шутку поставили ультиматум: "Без "Сеньориты" не приезжай". Помню, направляясь на выступление, в поезде стал переводить".

Когда выложил в сеть, вместе с одобрительными отзывами получил и недовольные комментарии: "Писали: "Какое ты имеешь право?" Отвечал, что имею, потому что официально оформил все необходимые документы на эту песню. Купил права за очень большие деньги для меня на тот момент. Но эта песня открыла мне столько дверей в жизни, что понимал: это нужно. Все думают, что это произведение советской группы "Веселые ребята". И немногие знают, что они ее в свое время украли из заграничного репертуара и выдали за свое. На самом деле это музыка Тото Кутуньо. Российский текст был написан поэтессой Любовью Воропаевой, которая, к слову, не поддержала войну против Украины. С первых дней, как только бахнуло в Харькове, она мне написала: "Саша, как вы там?" Ответил: "Лучше не спрашивайте, потому что можем испортить отношения. А я не хочу терять с вами человеческие отношения".

На концертах "Сеньориту" на украинском воспринимают хорошо, как и другие песни, которые сейчас самостоятельно или с разными авторами пишет и исполняет Александр: "Люди знают меня по веселому репертуару, но сейчас, согласитесь, сложно петь только такие песни. В моем репертуаре появляются композиции, которые вроде бы и не присущи мне, но именно такого требует время. Восстанавливаю старые казачьи песни – это защитная реакция на то, что рассказывают, что у нас нет никакой истории, языка, земли. Сохранить корни – это наша задача теперь, потому что без этого стране будет трудно устоять против нашествия".

Полномасштабное вторжение певца застало в Харькове: "Я готовился к своему сольному концерту. 23 февраля, помню, сидели с коллегой – разбирали ноты для выступления. А он говорит: "Что-то мои друзья деньги снимают в банкоматах, говорят, что нужно уезжать". А я до последнего не верил, что наступление возможно… Первые дни прятались от ракетных ударов в метро. Постоянно искал новости в интернете: как там Ахтырка, мой папа. Впоследствии узнал, что из-за прилетов в доме вынесло окна и двери, порушило крышу, слетел шифер. Папа сразу принялся делать ремонт. На наши предположения, что, возможно, не нужно спешить, кто знает, какие еще испытания ждут, ответил, что не может жить как русские. Должно быть все в порядке".

У Александра с женой и двумя сыновьями есть квартира в Харькове, которая регулярно обстреливается оккупантами. Сейчас семья живет в Ивано-Франковске. Между тем в Харькове остаются родные исполнителя, в том числе жена и ребенок родного брата Романа, который отправился служить в Нацгвардию.

Александр Кварта ездит с выступлениями по военным частям и госпиталям, а также собирает средства военным на благотворительных концертах: "Было время, когда, признаюсь, немного растерялся по поводу репертуара. Если с 2014 года ездил в Донецкую и Луганскую области к ребятам, знал, что они ждут, чтобы я им веселенькой дал, то сейчас такое нередко воспринимается типа "одни скачут, другие – плачут". Было время, когда я думал, как же с этим выступать".

"А когда увидел, что люди тянутся, им этого не хватает, хочется позитива, то решил не останавливаться, – продолжает Александр. – Если мы все сядем и будем хмуриться – это точно ребятам не поможет. Все-таки зрители не видят во мне трагика или лирика, им больше заходит тема весельчака с "Сеньоритой".

"Однажды Елена Матюшенко, одна из участниц проекта "Украина имеет талант", с которой мы очень подружились, сказала мне: "Саша, "Сеньорита" – это твоя золотая клетка, – признается Кварта. – Яркая, красивая, но ты из нее далеко не выскочишь". И, знаете, до сих пор встречаю комментарии: "Да он, кроме "Сеньориты", ничего не поет нового!" А у меня уже вышло четыре украиноязычных альбома. Песня "Смерека" набрала на YouTube более 21 миллиона просмотров, а "Украинское попурри" – более 10 миллионов. Мне кажется, я уже переступил планку этой клетки. А с другой стороны, такие комментарии дают мне стимул писать новое, чтобы доказать, что все же "Сеньорита" – не единственная песня в моей жизни, которая заслуживает внимания и уважения".

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