Работа учителем, настоящее имя и любимый за границей. Сестра Марины Поплавской – о малоизвестных страницах из ее жизни

Популярная украинская актриса, педагог, прима проектов "Дизель Студио" Марина Поплавская сегодня, 9 марта, праздновала бы свой очередной день рождения. Ей исполнилось бы 54 года.

Пять лет назад, в октябре 2018 года, жизнь артистки оборвало страшное ДТП. Людмила Поплавская, младшая сестра Марины, в интервью OBOZ.UA раскрыла неизвестные страницы из жизни самого родного ей человека.

"В паспорте сестра записана Марианной, так назвала мама, – говорит Людмила. – Когда-то рассказывала, что такое имя имела одна французская фигуристка, которая ей очень нравилась. Говорила перед рождением ребенка: если будет девочка, то Марианна. Папа и мама называли ее дома всегда очень нежно Марьяночкой. Они нас, двух своих девочек, очень любили".

"Родители нашего папы – поляки, – рассказывает Людмила. – Марианна, когда давала интервью, часто вспоминала нашу прабабушку Франю по линии отца, которая прожила аж 96 лет. Рассказывала, что она научила ее украинским и польским песням, молитвам, польскому языку. Наши отец с мамой венчались в костеле. В католическом храме и нас с сестрой крестили. Однако дома мы праздновали праздники и по католическим, и по православным традициям".

"9 марта, в день рождения сестры, у нас дома собиралось очень много гостей. Даже когда она уже училась в педуниверситете имени Франко, родители устраивали теплые посиделки для ее друзей. Мама была хлебосольной хозяйкой. Готовила очень вкусно, несмотря на то, что к кулинарии имела отношение как любитель, по специальности – медик. На днях рождения всегда было весело, пели песни – отец это очень любил. Был главой популярной группы "Полесские соколы" и активным членом союза поляков в Житомирской области. Много лет пел в хоре католического храма, где отпевали Марианну после смерти. К слову, в вузе она тоже ходила в хор – имела очень хороший голос".

"Когда мы с мужем женились, нашу свадьбу вела, конечно, Марианна. Она так шикарно выступала – пародировала Пугачеву, Гурченко и других известных артистов. Не знаю, нужно ли об этом говорить, потому что неизвестно, как люди отреагируют. Война с Россией – кто об этом мог подумать… Марианна любила придумывать пародии еще из школы. Даже на учителей, за что ей не раз прилетало. Она была очень активной, заводной. Когда мы шли вместе гулять по городу – это был вечер сплошного смеха. У нее юмор – искрометный просто. Кроме того, очень много читала – человек-энциклопедия. Высказывания известных людей, цитаты из книг и художественных фильмов, шутки – это все для нее как "добрый день".

"Впоследствии она стала крестной мамой для моей старшей дочери. А младшая тоже обращалась к ней исключительно "крестная", – продолжает Людмила. – Между ними была не просто любовь, это были отношения на грани обожания. У них были какие-то секреты, постоянные телефонные звонки. Марианна говорила: твои дети – это мои дети".

"Когда она стала очень известной, мы не так часто виделись, как хотелось бы, но постоянно были на связи. Я в ее телефоне была записана "моя Людочка", она у меня "Марианна Францевна". Она так смеялась над этим: вот ты приколистка. Когда-то у нас был один важный разговор, и она сказала: ты есть у меня, а я – у тебя". Однажды я нашла в интернете одно из ее интервью, где прочла такие слова: "Если даже все отвернутся от меня, меня будут любить маленькие сердца моих двух племянниц и моя сестра. И мне этого хватит. Для меня это весь мир. И я буду счастлива".

Не все поклонники об этом знали, но блестящая актриса Марина Поплавская имела еще одну профессию, которую считала основной, – учитель в одной из школ Житомира. "Она работала там до последнего, – говорит Людмила Поплавская. – Я из школы потом лично забирала ее трудовую книжку. Не была бы она педагогом, пожалуй, не было бы актерской профессии. Вся творческая история начиналась с рядов педагогического института, который окончила с отличием. Лишь с течением времени перевелась на четверть ставки, ушла из классного руководства, однако бросать профессию категорически отказывалась".

Интересно, что Марианна Францевна окончила русскоязычную школу, однако документы в пединститут подала на украинскую филологию. По словам Людмилы, в их семье всегда разговаривали по-украински.

"У нее было четкое распределение: сценическая жизнь и школа, – добавляет сестра актрисы. – Когда-то в интервью говорила, что она требовательный учитель. Мол, самые большие ее поклонники – это дети младших классов. Когда видели, бежали обниматься, фотографироваться. Старшие вели себя более сдержанно. Однако очень ее уважали и любили – это было взаимно. Я, к слову, имела честь побывать на некоторых ее уроках – она давала немало открытых. А также участвовала в конкурсе "Учитель года". Она часто говорила: прежде всего я – учитель".

Если приезжала в Житомир или возвращалась с концерта через город, всегда останавливалась у родственников: "Мы ждали ее в любое время суток. Звонит: заеду, но утром нужно быть в Киеве. У нас в этом плане все было налажено – была договоренность с одним местным водителем, который отвозил ее на работу. Все ее вещи в нашем доме остались до сих пор на своих местах – наряды, украшения, книги. Меньшей дочери понравились два ее кольца, носит. Я очень люблю одни серьги – мне их Марианна подарила, берегу их".

Марина Поплавская ушла пять лет назад. Ее жизнь оборвалась 20 октября 2018 года в результате ДТП на трассе в Киевской области. В автобусе, который ехал с гастролей во Львове в Киев, находились 14 актеров "Дизель Студио". В момент столкновения Поплавская сидела рядом с водителем и погибла на месте.

"В то страшное утро мне позвонила двоюродная сестра, спросила, как я, – вспоминает Людмила. – А потом: "Здесь говорят, что погибла Марианна, но я в это не верю". У меня отнялись руки и ноги… Марианна мне писала около 12 ночи, сообщила, что решили после концерта ехать домой, не ночевать в гостинице. Написала: "Едем в Киев". Больше сообщений не было. Включила телевизор – а там новости о ней. Это было где-то около девяти, с момента трагедии прошло три часа".

Потерю сестры Людмила переживает очень тяжело: "До сих пор отказываюсь принять ситуацию, что ее нет – очень больно. Я часто думаю, какой бы она была сейчас?". Папа и мама нашей героини тоже уже ушли в засветы: "Отца не стало в 2011 году, мамы – в 2013". Людмила Поплавская часто приходит на кладбище.

"Памятник, который мы установили на могиле Марианны, делал мужчина, работавший когда-то с нашим папой, – говорит Людмила. – Он меня сам нашел. Очень долго думали о проекте, он предложил несколько вариантов. Марианна была человеком, излучавшим свет, поэтому решили, что скульптура будет из светлого камня. Собирали на постамент вместе – наша семья и еще 11 женщин, знавших мою сестру. Среди них близкие друзья, школьные подруги, приятельницы и даже две поклонницы – из Сум и Северодонецка. Женщина из Северодонецка даже приезжала в Житомир. Обожала Марианну еще со времен КВН, когда та играла в команде "Девушки из Житомира". Это отличная женщина, очень похожая на нашу маму, кстати. Познакомились, когда написала мне в Facebook, рассказала, что много лет следит за карьерой Марианны. Знаете, это стало для меня таким откровением. Эти две невероятные женщины – мои друзья. Есть еще одна замечательная девушка из Каменского, которая тоже приезжала в Житомир".

"После трагедии ко мне прямо на работу приходили незнакомые люди – просто чтобы поговорить о ней, – продолжает Людмила. – Мы сидели, а они рассказывали, кому она оплачивала химиотерапию, кому давала деньги на операцию. Люди благодарили, плакали. И я вместе с ними. А сколько людей пришли с ней проститься. И это был понедельник – рабочий день. В СМИ писали о сотнях, тысячах людей, а на самом деле было больше двадцати тысяч. По Житомиру были выкуплены все цветы. Люди шли и шли, стояли в длинных очередях".

Как известно, "Дизель Студио" после гибели Марины Поплавской также заказали памятник, который хотели установить в центре Житомира. Поэтому в свое время разгорелся спор между командой и Людмилой Поплавской. "Дизели" публично обвиняли женщину в том, что она запретила им почтить память коллеги. "Как я могла запретить? – удивляется Людмила. – Это решение города. Житомирским городским советом было проведено общественное обсуждение. Большинство опрашиваемых не поддержали размещение этой композиции в городе. Какое влияние я имею на общественное обсуждение? Я не против чествования памяти сестры. Но против именно такой скульптурной композиции, которая оказалась далекой от оригинала и стала воплощением безвкусицы".

Людмила признается, что не смотрит сейчас "Дизель-шоу": "Могу избирательно просмотреть некоторые эпизоды на YouTube ради того, чтобы увидеть Марианну. Я даже при ее жизни в основном смотрела только то, что связано с ней. Знаю, что очень многие обожали ее в КВН. Этот период – это действительно было круто. Шутили, пели, сами писали тексты – а это кропотливая работа. Сейчас много низкосортного юмора, тогда все было на более высоком уровне".

В жизни Марины Поплавской есть страницы, которые она очень неохотно открывала публике: "Она не любила в интервью рассказывать о личном". На вопрос, почему так сложилось, что у такой во всех смыслах привлекательной женщины не было официально пары, Людмила ответила так: "Знаете, когда женщина все время фактически живет "на чемоданах", то какому мужчине это будет нравиться? Кроме того, штамп в паспорте – это стереотип. А поклонники у нее были всегда – цветы, подарки, как у всех женщин". Как признается Людмила, сестра в последние годы имела любимого мужчину, проживавшего за границей: "Он звонил нам несколько раз после того, как Марианны не стало".

"Моя сестра прожила, к сожалению, короткую жизнь, – говорит Людмила. – Но яркую: в ее жизни были родные, которые обожали ее, многочисленные друзья, миллионы поклонников, которые оставались в восторге от ее актерских способностей и харизмы. Многие люди вспоминают добрым словом, уважают и продолжают наслаждаться ее творчеством – теперь уже в записях. Человек живет, пока его помнят".

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