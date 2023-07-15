Сестра Ефросининой Лиза Ющенко, живущая в Москве, выгуляла образ за 40 тысяч долларов

Младшая сестра украинской телеведущей Марии Ефросининой Елизавета Ющенко, проживающая в России, похвасталась образом за 40 тысяч долларов. В брендовом наряде она встретилась с подругой.

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Отметим, что экс-жена сына бывшего президента Украины Виктора Ющенко – Андрея Ющенко – молчит о войне и продолжает вести бурную светскую жизнь в Москве. На этот раз в Instagram она показала, какой лук выбрала для встречи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пока украинцы донатят на ВСУ, помогают пострадавшим от войны с Россией согражданам и волонтерят, Елизавета Ющенко цинично похвасталась дорогим нарядом.

На ней было платье от именитого бренда Chanel за 7200 евро или 8 тысяч долларов. Образ дополнила сумка от модного дома Hermes за 32 тысячи долларов.

Напомним, телеведущую Машу Ефросинину во время полномасштабной войны неоднократно просили прокомментировать неоднозначную позицию своей родной сестры Лизы. Телезвезда впервые решилась рассказать, поддерживает ли она связь с близким человеком.

Как писал OBOZREVATEL, только недавно Елизавета Ющенко заговорила о войне в Украине. В свой день рождения, 9 июня, девушка разместила публикацию в личном блоге, написав, что мечтает о мире.