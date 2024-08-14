На украинском ТВ заметили сериал 'Домик на счастье' с актрисой-изменницей Галиной Безрук, которая молчит о войне: украинцы возмущены. Фото

Сериал "Будиночок на щастя" с участием предательницы Галины Безрук, родившейся в Краматорске, а с 2015 года живущей в России, ежедневно по будням транслируют на "Новом канале". В киноленте она снималась четыре сезона.

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Всего сериал имеет пять сезонов, однако серии, в которых можно встретить предательницу, все еще появляются на экранах. Возмутилась этим фактом журналистка Алина Доротюк в Telegram.

Она предположила, что их давно должны снять с эфира, ведь есть немало новых серий для трансляции.

"Когда включила впервые за долгое время телевидение, а здесь показывают ту же предательницу, которая осталась жить, работать и посещать фестивали украинофоба Михалкова, – Галину Безрук. Я думала, эти серии (снятые еще до полномасштабного вторжения) давно сняли с эфира. Как будто и новых сезонов наснимали. А значит, и в повторе есть что показывать. Но нет – популяризируют всю ту же предательницу. Интересно, что должно случиться, чтобы в нашей стране более радикально стали относиться к подобным недогероиням настоящего", – возмутилась Доротюк.

Журналистка объяснила, что хоть по закону ничто не запрещает транслировать сериал, снятый до начала полномасштабной войны РФ и при участии украинки-предательницы, но его неприятно смотреть тем, кто отстаивает украинскую идею: "Но существует морально-нравственный аспект. Мне лично неприятно видеть ее лицо на канале такого уровня, как "Новый". У меня это автоматически вызывает отвращение. И государство начинается с каждого из нас. Всегда ли стоит ждать, пока уровни власти будут принимать жесткие меры? А пока можно? Ну получается, что да. И это очень досадно".

Известно, что Галина Безрук снималась в известных украинских сериалах "Слуга народа", "Останній москаль", "Жіночий лікар", а в "Будиночку на щастя" играла главную роль Маши в течение четырех сезонов.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA ее коллега по сериалу Светлана Косолапова комментировала решение Безрук молчать о войне на Родине и дальше строить карьеру в РФ: "Это ее выбор – все, что могу сказать по этому поводу. Мы никогда не были подругами, довольно нормально общались на площадке – это и все. Могли поздравить друг друга с днем рождения, хотя мне кажется, и такого не было. А то, что сейчас… Я считаю, что каждый в своей жизни получает свое. Если не в этом, то в следующем. Я верю, что мы перерождаемся, и наша жизнь – очень долгое время. Поэтому: дальше будет".

Ранее OBOZ.UA писал, что Галина Безрук по случаю празднования Нового года завуалировано заговорила о мире. Артистка-предательница заявила, что это ее "единственное желание".

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