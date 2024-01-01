Актриса-предательница Галина Безрук, живущая в Москве, завуалированно пожелала Украине мира

Звезда таких украинских сериалов, как "Останній москаль", "Будиночок на щастя" и "Слуга народу", актриса родом из Краматорска Галина Безрук по случаю празднования Нового года заговорила о мире. Артистка-предательница заявила, что это ее "единственное желание".

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Встречала Новый год Безрук в компании родных возле красиво украшенной елки с бокалом шампанского, в то время как многие украинцы, чьи семьи разъединила война, прятались по подвалам из-за очередной атаки российских дронов. Пост с итогами 2023 появился в Instagram "голубки мира".

Безрук поблагодарила за "все хорошее", а вот негативные эмоции и опыт актриса предпочитает просто стереть из памяти.

"Прощай мой 2023-й. Наверное, конкурировать с тобой по количеству самых полярных эмоций и событий может только прошлый. Но первенство все равно за тобой... Поднимаю свой бокал за самых близких и любимых людей! За ту любовь и тепло, которую мы дарили друг другу весь год и, я уверена, продолжим дарить и в следующем", – заявила уроженка Украины, которая провела 12 месяцев в Москве, развлекая россиян.

Она также призналась, что чувствует себя счастливой, ведь много времени провела с родными и посвятила свободное время себе.

Напоследок артистка решила завуалированно, чтобы не попасть под репрессии в России, пожелать мира Украине.

"А мечтаю я только об одном: чтобы мир вспомнил, почему он так называется! И перестал сходить с ума", – написала Безрук.

Как писал OBOZ.UA ранее, во время самой масштабной воздушной атаки России на Украину судьба родины Безрук не волновала вообще. В то время, когда дома пылали, а людей доставали из-под завалов, артистка развлекалась в Москве.

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