Писатель Остап Украинец мобилизовался в ВСУ: раньше появились слухи о намерении Сергея Жадана пойти в армию

Популярный украинский писатель, переводчик и основатель YouTube-канала "Твоя Подпольная Гуманитарка" Остап Украинец мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Он сообщил, что сейчас уже находится в учебном центре и разбирается, в какой части будет служить.

О своем важном шаге Украинец сообщил на личной странице в Facebook. Что интересно, сейчас активно ходят слухи о мобилизации в армию и другого известного украинского писателя, а также музыканта, лидера группы "Жадан и Собаки" Сергея Жадана.

Что касается Остапа Украинца, то он уже официально прокомментировал свой новый статус защитника Украины. В соцсетях он рассказал, что работу YouTube-канала, а также переводческую деятельность придется поставить на паузу. А вот от написания книг писатель не собирается отказываться даже на фронте.

"Итак, общество. Я окончательно мобилизовался, уже в учебном центре. Это значит, что вся мужская часть Гуманитарки пока в ВСУ. То есть видео в ближайшее время не будет. А книги будут, но ясно что медленнее. Всего в Гуманитарке осталась только Катя и на ей издательство. Я еще не знаю, что будет с моими текущими переводами, но, пожалуй, они не будут делаться. Пока разбираюсь, в какой части в конце концов буду служить и решаю админвопросы.Вроде есть вариант, но это еще в процессе.А там будет видно", – поделился Украинец.

Жадан же никак не комментирует слухи о его мобилизации, хотя поклонники активно интересуются. Под двумя последними сообщениями звезды, опубликованными сегодня, собираются комментарии с соответствующими вопросами, которые писатель пока оставляет без ответа.

Вообще, информация о том, что Жадан намерен пойти в армию, прозвучала в сюжете "Вікон" канала СТБ, вышедшем в эфире национального телемарафона "Єдині новини" в понедельник, 25 марта. Журналисты заверили, что писатель-музыкант планирует мобилизоваться в ряды бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

Посещая одну из бригад на Луганщине, которой Жадан привез помощь, автор сказал: "Мне кажется, сегодня нет писателей или не писателей, музыкантов или не музыкантов. Есть граждане Украины, которые чувствуют ответственность за свою страну, и есть граждане, которые пытаются этой ответственности избежать тем или иным способом. Войско, в принципе, всех равняет. Потому что наше войско является достаточно точным слепком украинского общества".

Далее журналистка Мария Малевская говорит: "Стоя здесь, в Серебрянских лесах, писатель признается мне – скоро в бригаде будет еще одно пополнение. Жадан и один из его музыкантов также идут в ряды войска".

Впрочем, прямой речи писателя о мобилизации в сюжете не прозвучало. Сегодня, 26 марта, Жадан в своем профиле поздравил всех причастных с Днем Национальной гвардии Украины. До этого он напомнил о своем благотворительном концерте в Киеве, во Дворце спорта, запланированном на 25 мая.

"Для меня это очень особенный вечер. Во-первых, увидим, сколько нас соберется. Во-вторых, посмотрим, сколько мы соберем. Вечер благотворительный – все средства передаем на нужды 13-й бригады НГУ "Хартия", – сообщил писатель .

Как писал OBOZ.UA, ранее Жадан объяснил, почему перестал ездить с выступлениями за границу и как разочаровался в некоторых иностранцах. Писатель отдает себе отчет, что "мы со своей правдой иногда бываем достаточно неубедительными для них".

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