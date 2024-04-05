Тимоти Снайдер выступил против мобилизации Сергея Жадана: он должен держать в руках Нобелевский диплом, а не винтовку

Известный историк и профессор Йельского университета, посол United24 Тимоти Снайдер отреагировал на мобилизацию украинского писателя Сергея Жадана. Ученый считает, что поэт должен получить Нобелевскую премию.

Своим мнением Снайдер поделился на личной странице в сети X (Twitter). "Сергей Жадан, один из величайших создателей культуры мира, должен держать в руках Нобелевский диплом, а не винтовку ", – говорится в сообщении.

Историк отметил, что родной город украинского писателя Старобельск Луганской области находится под оккупацией россиян. "А город, где он живет, Харьков, сейчас сталкивается с русским давлением", – добавил автор.

Снайдер выразил свое возмущение по поводу недостаточной поддержки Украины со стороны США, ведь "это позволяет России расширять свою зону террора и ставит под угрозу миллионы жизней украинцев". Он продолжил словами о волонтерстве Жадана и его вступлении в ВСУ. "Он имеет смелость сделать это, в то время как мы не можем оказать помощь", – пишет посол United24.

Следует отметить, что в 2022 году Комитет литературоведческих наук польской академии выдвинул украинского поэта на Нобелевскую премию по литературе. Однако в апреле 2024 года в медиа появилась информация о том, что писатель присоединился к рядам "Хартии", хотя сам Жадан не дал прямого подтверждения по поводу этой новости.

"Сегодня нет писателей или не-писателей, музыкантов или не-музыкантов, – отметил он. – Войско всех равняет, потому что наше войско является достаточно точным слепком украинского общества".

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