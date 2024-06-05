Провел 8 часов в очереди. Владимир Дантес обновил данные в ТЦК и поделился опытом прохождения ВВК

Известный украинский певец Владимир Дантес на своем примере показал, что артисты также подлежат мобилизации, и потому отчитался, что в результате нового закона о мобилизации обновил свои данные и сейчас активно проходит военно-врачебную комиссию.

Певец о своем опыте рассказал в InstaStories. Он уже успел обновить данные, а ради этого пришлось простоять в очереди около 8 часов.

"Сначала здесь 8 часов. Теперь новый квест", – сообщил певец с намеком на ВВК.

Впоследствии он показал и свою медицинскую обходную карточку. Более половины врачей Дантес оббежал уже в первый день, а остальная часть ждет в ближайшее время.

Что интересно, у певца есть определенный дедлайн посещения врачей – 14 июня. Он верит, что сможет справиться побыстрее, ведь именно на этот день выпадает его концерт в Киеве.

В частности, он вспомнил любопытное наблюдение. Оказалось, что певец Wellboy (Антон Вельбой) проходил ВВК в той же больнице и оба артиста попали к одному и тому же врачу.

"Что интересного вчера [4 июня] узнал, когда проходил ВВК, – нас с Вельбоем осматривал один и тот же лор (отоларинголог). Антоха, а что, мы теперь братья по ушной сере? Выходит, да", – пошутил Владимир Дантес.

Ранее OBOZ.UA писал, что среди украинских звезд Анатолий Анатолич также активно занимается вопросом воинского учета. Ведущий имеет троих детей и не подлежит мобилизации, но данные свои пытается обновить, хотя это и сопровождается несколькими проблемами.

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