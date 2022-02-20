Сергей Жадан поддержал Ярослава Лодыгина и высказался о скандале на нацотборе

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан прокомментировал ситуацию вокруг скандальной отставки главы оргкомитета нацотбора на Евровидение-2022 Ярослава Лодыгина с должности члена правления "Суспільного". По мнению поэта и прозаика, его друга уволили из-за давления "диванных экспертов".

Такое заявление Жадан обнародовал на личной странице в Facebook. Он отметил, что считает увольнение режиссера "печальным сигналом".

Как можно понять из публикации писателя, он не следил за событиями Национального отбора, поэтому не знает, "что Ярослав делал в жюри этого конкурса и зачем он там был нужен", однако его возмутили новости об отставке друга. Жадан уверен, что уволили его "не за сомнительные изречения о "людях с гор".

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"Нужна была офира для героев социальных сетей, и, похоже, дружная команда организаторов, которую мы так поддерживаем, решила, что проще сдать того, кто сегодня всем не понравился. Просто отдать его на откуп и не париться. Ведь, очевидно, что Ярослав здесь на красную карточку не наиграл, но выкручиваться надо, а брать общую ответственность за то, что все немного налажали, не хочется. Поэтому эта история действительно не о конкурсе – она о роковом кризисе общественного доверия, о каком-то безнадежном проклятии украинского исторического, временного и сердечного расточительства – когда лучше сжечь дом, чтобы соседи не завидовали", – высказал свое мнение Жадан.

Украинский автор убежден, что комментаторы из соцсетей никогда бы не высказали в глаза Лодыгину то, что писали про него в Интернете. Он отметил, что считает бывшего члена правления "Суспільного" своим другом и знает, как много работы тот делал, находясь на своей должности.

Напомним, Ярослав Лодыгин сообщил, что уволился по согласию сторон с должности члена правления "Суспільного" из-за скандалов на конкурсе, который должен был объединить, но наоборот разъединил украинцев. Он заявил, что признает часть своей ответственности за все эпизоды, которые сделали состязание "далеким от идеального".

Коротко о знаменитостях:

Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик и эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор таких известных книг: "Ворошиловград", "Интернат", "Депеш Мод".

Ярослав Лодыгин – украинский режиссер, сценарист, радиоведущий и основатель радио "Аристократы". С августа 2019 был членом правления ПАО "НОТУ", ответственным за "UA: Первый" и "UA: Культура". Член жюри Евровидения-2022 года на национальном отборе в Украине. С 2019 года – академик Европейской киноакадемии.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Наблюдательном совете НОТУ заявили, что победительница нацотбора Alina Pash не отказывалась от участия в Евровидении-2022. Она была дисквалифицирована за предоставление организатору недостоверной информации. Речь идет о поддельной справке о поездке звезды во временно оккупированный Крым в 2015 году. Долгое время Паш отрицала свою вину.