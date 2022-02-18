"Конкурс нас разъединил": Лодыгин высказался о своем увольнении и скандалах с нацотбором на Евровидение

Глава оргкомитета нацотбора на Евровидение-2022 Ярослав Лодыгин сообщил, что уволился по согласию сторон с должности члена правления "Суспільного" из-за скандалов на конкурсе, который должен был объединить, но наоборот разъединил украинцев. Он заявил, что признает часть своей ответственности за все эпизоды, которые сделали состязание "далеким от идеального".

Свое отстранение от должности и шум вокруг национального отбора Лодыгин прокомментировал на странице в Facebook. Он опубликовал текст речи, произнесенной во время наблюдательного совета НОТУ 18 февраля.

Кинорежиссер все еще считает нацотбор "большим и качественным праздником молодой украинской культуры". По его мнению, для украинцев Евровидение имеет большее значение, чем для многих европейских стран.

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"Каждый год мы занимаемся культурной евроинтеграцией, выбирая артиста, представляющего нашу страну, наши представления о самих себе. Нам нравится побеждать на Евровидении. Когда нам аплодирует Европа. В конце концов, у нас не так много национальных музыкальных праздников", – пояснил звезда.

Что касается скандала вокруг певицы Alina Pash (Алины Паш), то, уверен Лодыгин, один артист не может отвечать требованиям сразу всех украинцев. "Это слишком большие ожидания", – написал судья нацотбора.

Он заявил, что победитель конкурса будет представлять на международной арене страну в состоянии войны. В связи с этим, считает знаменитость, требования к певцам и группам, касающиеся взаимоотношений и выступлений в РФ, справедливы.

"Выступая в России, артист посылает своим фанам деструктивный сигнал: никакой войны нет, это все временно и недоразумение, музыка вне этого. Но музыка и культура, хоть и не имеют границ, но все же не вне политики. Это должны наконец признать наши музыканты и их продюсеры", – уверен Лодыгин.

Он намекнул, что Alina Pash воспользовалась доверием "и этому нет оправданий". "Поэтому мне и оргкомитету не удалось предотвратить очередной скандал… Я признаю свою часть ответственности за все эпизоды, которые сделали нынешний нацотбор далеким от идеального", – написал судья конкурса.

По его мнению, артистов, которые признали свои ошибки, следует прощать. "Механизмы реабилитации, моральной амнистии на основе сроков давности проступка должны быть в правилах. Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и можно исправить", – написал режиссер.

Полный текст поста Лодыгина:

Коротко о звезде:

Ярослав Лодыгин – украинский режиссер, сценарист, радиоведущий и основатель радио "Аристократы". С августа 2019 был членом правления ПАО "НОТУ", ответственным за "UA: Первый" и "UA: Культура". Член жюри Евровидения-2022 года на национальном отборе в Украине. С 2019 года – академик Европейской киноакадемии.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Наблюдательном совете НОТУ заявили, что победительница нацотбора Alina Pash не отказывалась от участия в Евровидении-2022. Она была дисквалифицирована за предоставление организатору недостоверной информации.

Речь идет о поддельной справке о поездке звезды во временно оккупированный Крым в 2015 году. Долгое время Паш отрицала свою вину, но в конце концов заявила, что отказывается от участия в международном конкурсе по собственному желанию. Позже того же дня "Суспільне" заявило, что оно само отстранило участницу.