Сергей Жадан обвинил священников Львова во лжи: зачем представитель церкви это говорит?

Украинский певец Сергей Жадан, который вместе с Кристиной Соловий попал в скандал из-за клипа "Сердце", снятого в церкви Андрея Первозданного, впервые прокомментировал слова церковнослужителей. Артист опроверг заявление отца УГКЦ Юстина Бойко о том, что съемочную команду выгнали из храма, из-за чего они якобы сняли сцену с поцелуем актрис не там.

Он обвинил священников во лжи и спросил, зачем они разводят клевету. Соответствующее сообщение появилось в Facebook звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сергей Жадан намекнул, что синкел по делам монашества Львовской архиепархии УГКЦ был введен в заблуждение или заведомо обманул общественность, рассказывая, что о съемках в храме священников попросили в горсовете.

"Отец Юстин продолжает говорить неправду. И с каждым последующим заявлением лжи в его словах становится все больше. Теперь вот, оказывается, нас представлял горсовет. А потом нас, оказывается, выгнали из храма. Одного не понимаю – зачем он это делает? Зачем представитель церкви говорит неправду? Церковь действительно должна так поступать, чтобы объяснить себя?" – написал певец.

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Напомним, накануне отец Юстин Бойко в эфире рассказал журналистам скандальные подробности, которые якобы узнал от руководства церкви Андрея Первозданного.

По словам отца, певцы убедили священников, что трек должен поднять боевой дух военных и народа, поэтому им вручили ключи и не мешали снимать. Вернувшись в храм, Соловий застали в роли "вавилонской развратницы" и выгнали из церкви. Отец уверен, что если бы съемки продолжились, девушки из клипа целовались бы в храме.

Кстати, слова Юстина Бойко также пришлось опровергать руководителю пресс-службы Курии Львовской архиепархии УГКЦ Михаилу Квасюку. В интервью отец дал понять, что священников, которые дали разрешение на съемку, ожидает увольнение, однако на данный момент не было решения о смене руководства.

Ранее OBOZ.UA писал, почему львовян возмутил клип звезд. Подробно об этапах скандала и позиции всех фигурантов – читайте здесь.

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