Сенцов вперше прокоментував стосунки з матір'ю своєї тримісячної доньки

Український режисер і колишній в'язень Кремля Олег Сенцов зізнався, що стосунки з матір'ю його тримісячної доньки Емми закінчилися ще до появи на світ дитини.

Такими подробицями він поділився на особистій сторінці в Facebook, зазначивши, що деякі факти потребують роз'яснень, щоб не було непорозумінь. За словами чоловіка, для нього це був "невдалий і тому нетривалий любовний досвід".

"Але діти ні в чому не винні, їх треба любити завжди, навіть якщо батьки не живуть разом", – підсумував режисер.

Про те, що Сенцов став татом втретє, стало відомо 5 лютого 2021 року. Тоді режисер опублікував зворушливе фото з пологового будинку і написав, що доньку назвали Еммою. Однак інших подробиць, зокрема про особу матері дівчинки він не розкрив.

Пізніше українські ЗМІ припустили, що матір'ю дівчинки може бути журналістка і активістка Юлія Бабич. На особистій сторінці в Facebook вона часто публікує фотографії з дитиною, підписуючи їх "крихітка Олегівна".

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