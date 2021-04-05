42-летняя Летиция Каста в четвертый раз стала мамой

42-летняя французская супермодель Летиция Каста в четвертый раз стала мамой. Знаменитость родила сына еще 17 марта, но скрывала это от посторонних.

Об этом сообщает издание PurePeople. По словам инсайдеров, мальчика назвали Азель. Его имя происходит от еврейского слова, означающего "благородный". Отцом малыша является французский актер и режиссер Луи Гаррель.

Летиция воспитывает еще троих детей: 19-летнюю Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи, 14-летнего Орландо и 11-летнюю Афину от итальянского актера Стефано Аккорси, роман с которым длился 10 лет.

Летиция Каста и Луи Гаррель познакомились и начали встречаться в 2015 году. В 2017 году звезды тайно сыграли свадьбу на острове Корсика. К слову, у актера есть 13-летняя дочь Селин, которую он удочерил в предыдущих отношениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская актриса Тори Спеллинг показала округлившийся животик и сообщила, что вскоре в шестой раз станет мамой. Публикация 47-летней артистки вызвала споры в сети.