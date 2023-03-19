Селену Гомес заметили на съемках сериала в трендовом кожаном тренче от украинского бренда. Фото

Всемирно известная американская певица и актриса Селена Гомес засветилась на съемках третьего сезона сериала "Убийства в одном здании". 30-летнюю звезду заметили в трендовом кожаном тренче. Как оказалось, это вещь от популярного украинского бренда под названием Olēnich, создателем которого является дизайнер из Одессы Яна Оленич.

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Соответствующими снимками похвастались на странице самой компании в Instagram. Как можно увидеть на сайте Olēnich, стоимость актуального плаща, как у знаменитости, составляет 596 евро (23 тысячи гривен).

"Селена Гомес носит тренч FW22 во время работы со Стивом Мартином и Мартином Шортом в третьем сезоне сериала "Убийства в одном здании", – оставили в описании представители бренда.

Тренч баклажанового оттенка длины миди из коллекции осень-зима-2022 сделан из эко-кожи. Пояс одного цвета с плащом удачно подчеркнул талию артистки.

Гомес дополнила образ светло-розовой рубашкой, а также укороченными джинсами черного цвета. На ногах звезды можно рассмотреть белые ботинки на высокой платформе от известного бренда Dr. Martens. Также певица добавила несколько золотых украшений, которые гармонично вписались в общую картинку.

Отметим, премьера сериала "Убийства в одном здании" от Hulu состоялась в январе 2021 года. Селена Гомес исполняет в нем одну из главный ролей – Мэйбл Мора. Сюжет разворачивается вокруг троих друзей, которые решаются записывать подкаст об убийствах, произошедших в их доме. Выход нового сезона запланирован на лето этого года. Съемки проходят в Нью-Йорке.

Напомним, недавно Селена Гомес стала самой популярной девушкой в Instagram за всю историю, набрав более 400 млн фолловеров. Она обогнала Кайли Дженнер, Ариану Гранде, Бейонсе, Ким Кардашьян, Тейлор Свифт, Кендел Дженнер. Обычно ее посты набирали около 10-15 млн лайков, но сейчас это количество перевалило за 20 млн.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 21 декабря на популярной стриминговой платформе Netflix состоялась долгожданная премьера третьего сезона сериала "Эмили в Париже". В финальной десятой серии зрители могли увидеть героиню Минди Чен, которую воплотила на экране актриса Эшли Парк, в платье от украинского бренда Overthesea.

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