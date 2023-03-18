Впереди только Роналду и Месси: Селена Гомес стала первой девушкой в истории Instagram с 400 млн подписчиков

Известная 30-летняя американская певица Селена Гомес стала самой популярной девушкой в Instagram за всю историю, набрав более 400 млн фолловеров. Она обогнала Кайли Дженнер, Ариану Гранде, Бейонсе, Ким Кардашьян, Тейлор Свифт, Кендел Дженнер. Обычно ее посты набирали около 10-15 млн лайков, но сейчас это количество перевалило за 20 млн.

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В начале марта Гомес набрала 382 млн подписчиков, тем самым опередив самую знаменитую девушку Instagram и модель Кайли Дженнер. А 17 марта 2023 года количество фолловеров селебрити достигло 400 млн (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Многие думают, что стремительный рост фолловеров Селены обусловлен очередной враждой между ней, Хейли Бибер и Кайли Дженнер. Из-за этого певица даже думала на время отказаться от соцсетей. Близкие подруги якобы насмехались над Гомес – их видео сеть сочла унизительными по отношению к 30-летней артистке.

К слову, на сегодняшний день в топе самых популярных знаменитостей Instagram первые две строчки занимают футболисты Криштиану Роналду – 562 млн фолловеров и Лионель Месси – 442 млн подписчиков. А у младшей из клона Кардашьян и супруги Джастина Бибера фанатов поубавилось.

Недавно американка поделилась, что она очень быстро набирает вес из-за диагностированной у нее системной красной волчанки и препаратов, которые ей приходится постоянно принимать. Знаменитость отметила, что никогда не считала себя моделью и не стремилась иметь "идеальную" внешность.

Как писал OBOZREVATEL, Селена Гомес имеет 16 маленьких татуировок. Первое изображение она сделала в 2012 году на правом запястье. Там она оставила музыкальную ноту. Затем девушка нарисовала число 76 римскими цифрами на затылке. Чтобы узнать, что означают ее тату – читайте наш материал.

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