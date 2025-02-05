Руководитель 'Молодого театра', которого обвинили в домогательствах, сохранил должность: в КГГА ответили, почему не могут его отстранить

Художественный руководитель и директор Киевского национального академического "Молодого театра" Андрей Билоус, обвиняемый в сексуальных притязаниях к студенткам университета имени Карпенко-Карого, пока сохраняет свой пост на момент проведения расследования. В Киевской городской государственной администрации пояснили, что нет законных оснований для его отстранения.

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Об этом стало известно из комментария директора департамента культуры КГГА Сергея Анжияка, встретившегося с актерами театра. Запись разговора предоставили журналистам hromadske.

Анжияк отметил, что департамент культуры действует исключительно в рамках законодательства. Устранение или расторжение контракта с Билоусом возможно только в случае получения соответствующих обращений от правоохранительных органов или определения следственного судьи.

"Департамент может работать только в правовом поле. Законодатель предусмотрел, что отстранить человека можно только из-за нетрезвого состояния, отказа от медосмотров и тому подобное. В других случаях – по постановлению следственного судьи. Учитывая, что такое решение не поступало, и директор театра не является госслужащим и этот вопрос не касается коррупции, то оснований правовых для отстранения нет", – отметил Анжияк.

В то же время департамент культуры заверил, что будет контролировать ситуацию, чтобы не допустить притеснений в отношении актеров, которые выступили за отстранение Билоуса. Также Анжияк пообещал обратиться к руководителю театра с просьбой ограничить контакты пострадавших с Билоусом, чтобы избежать возможного давления.

Сам Андрей Билоус публично отрицает обвинения. По его словам, за 12 лет работы в театре он получил лишь одно замечание за "грубую шутку".

Что известно об обвинениях

Режиссера обвиняют в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам. Одно из первых публичных свидетельств появилось в анонимном видео на YouTube. Девушка, опубликовавшая видео, заявила, что Билоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и предлагал ей сделать то же самое, а также приглашал ее "на чай".

Киевский университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого заявил, что обратился в Национальную полицию с просьбой проверить информацию и предоставить ей правовую оценку. В то же время, университетская юридическая служба начала служебную проверку.

Коллектив "Молодого театра" официально прокомментировал ситуацию, подав коллективное заявление в КГГА с требованием устранить Билоуса на время расследования.

"Пока открыто следствие, и человек находится в должности художественного руководителя, мы не можем чувствовать себя в безопасности в месте, которое мы привыкли называть своим вторым домом, – заявили актеры. – Театр – это о доверии. О партнерстве, о взаимоуважении. Здесь нет места страху, манипуляциям или злоупотреблению властью. Мы готовы к тому, что о нас начнут пускать какие-то неприятные слухи люди, которые на стороне защищаемой стороны".

Ранее OBOZ.UA писал, что всплыли новые факты об Андрее Билоусе, обвиняемом в притязаниях к студенткам. Несколько лет назад он испытал личную трагедию.

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