'Счастливый' брак оказался ложью: всплыл возможный мотив убийства известной певицы из Чехии, которую застрелил муж-миллионер

Ужасное убийство, совершенное 53-летним британским миллионером Дэвидом Блайтом, который застрелил свою жену-певицу Викторию Веру и себя, обросло новыми подробностями. Друзья супругов, которые были в браке 10 лет и воспитывали 3 детей, рассказали о возможном мотиве мужчины и их семейной жизни.

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Интересно, что мнения разных друзей семьи разделились. Как пишет Daily Mail, знакомая пара бизнесмена и звезды, с которыми они познакомились много лет назад в Корее, считали этот союз "счастливым".

Некоторые другие друзья Блайтов тоже были удивлены, прочитав новость об убийстве женщины и самоубийстве бизнесмена на вилле в Анкаре.

По словам собеседников журналистов, супруги вели светскую жизнь, часто развлекались с бизнес-партнерами и производили впечатление любящей пары.

"Я слышала, что Вики была очень счастлива. Я продолжаю думать о тех детях – это самое главное и печальное. Он был умным и довольно выразительным. Он не был грубым. Это один из тех случаев, когда нужно поговорить с людьми, которые их знали, чтобы понять, действительно ли это произошло", – сказала подруга Виктории, которая относилась к певице из Чехии как к дочери.

Однако, как считают другие друзья звезды, которые общались с ней прямо перед убийством, женщина была очень несчастна. Она жаловалась на измены и писала знакомым, что хочет уйти от избранника.

Причиной была его ревность, неверность и моральное насилие. Одна из подруг убитой рассказала, что мама троих детей вынуждена была удалить свою страницу в соцсетях, потому что мужу не нравились ее откровенные фото. Он якобы аргументировал это тем, что жена бизнесмена должна вести себя скромно.

Сообщалось, что Виктория планировала отправиться в Чехию, чтобы провести лето со своей семьей.

Ее подруга сказала: "Да, она написала мне. К сожалению, она также написала мне, что после этого не вернется в Анкару, что она оставляет мужа и детей, что хочет жить без неверности и стресса. Кто бы мог подумать, что это решение будет стоить ей жизни и сделает троих детей сиротами".

Друзья певицы и ведущей подозревают, что мужчина перевел ее сообщения и разозлился. Ссоры между влюбленными случались часто. По словам друзей семьи, Виктория называла их отношения "итальянским браком", где хватает драмы и острых конфликтов.

Напомним, трагедия произошла 11 июня этого года. Трое детей пары были в доме во время убийства. О них теперь заботятся родственники.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виктория – не первая женщина, ставшая жертвой мужа-тирана. Не так давно мир гремел из-за жестокого и циничного убийства Салтанат Нукеновой, которую до смерти забил возлюбленный-чиновник из Казахстана.