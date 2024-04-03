Кто такая Салтанат Нукенова, которую в 2023 году убил муж-экс-министр из Казахстана, и почему это дело подняло на уши даже украинцев

Социальные сети на днях всколыхнуло дело экс-министра национальной экономики Республики Казахстан Куандыка Бишимбаева, который в ноябре 2023 года забил до смерти свою жену Салтанат Нукенову. Публичное судебное разбирательство в стране началось в конце марта, и зрители шокированы абсурдностью вопросов адвокатов, предвзятым, по их мнению, отношением судьи к фигурантам дела и поведением самого обвиняемого.

Заседания получили такую безумную огласку, что многочасовые трансляции смотрят сотни тысяч человек, а к персоне покойной уроженки Казахстана приковано внимание даже украинцев. OBOZ.UA решил рассказать о ее трагической судьбе чуть больше.

Жизнь Салтанат Нукеновой до знакомства с Куандыком Бишимбаевым

Салтанат родилась 15 мая 1992 года в Павлодаре и выросла с братом Айтбеком, который взял на себя миссию довести дело до конца и посадить за решетку ее убийцу. Родные и близкие характеризуют погибшую исключительно хорошими словами, вспоминая ее амбициозность и красоту.

Салтанат была астрологом. Она предоставляла личные консультации, составляла натальные карты, делала прогноз и давала советы по духовному развитию. Хотя многие могут оспаривать эффективность ее услуг, астрология позволяла юной девушке зарабатывать на свое существование и не зависеть от семьи.

Жительница Казахстана вела насыщенную и интересную жизнь, делилась фотографиями и продавала свои услуги до 2022 года. Именно тогда экс-министр увидел ее страницу, записался на прием и якобы влюбился.

Общая жизнь Салтанат и Куандыка

Как стало известно во время слушаний, Салтанат не раз жаловалась на физическое насилие со стороны мужчины, показывала брату фото избиений, но долго боялась переехать окончательно. По версии обвинения, он оказывал на нее давление: психологическое, финансовое и физическое, шантажировал, запрещал работать, вести открытые соцсети и видеться с родными.

Бывшая жена Куандыка рассказала, что их общие дети стали свидетелями драки между отцом и братом Салтанат, который искал ее. Полиция не вмешалась, ведь хозяин дома не пожаловался на родственника.

8 ноября 2023 года супруги отдыхали в ресторане Астаны, принадлежащем семье Бишимбаева. Между Салтанат и Куандыком разгорелась ссора. Поговаривают, что девушка сообщила о намерении разойтись, поэтому экс-политик избил избранницу руками и ногами, после чего оставил ее умирать.

Обстоятельства смерти

Как утверждают свидетели, он спросил: "Я что, убил ее?"

Бывший чиновник позвонил владельцу ресторана – брату – и приказал ему удалить видео с камер наблюдения, принести медикаменты и одеяло. Когда Салтанат оставили одну, она еще хрипела и тяжело дышала. Медиков вызвали после смерти девушки.

В суде Куандык убеждает, что не собирался лишать ее жизни. Смерть его возлюбленной пытаются выставить как непреднамеренную.

Почему судебное разбирательство получило безумную огласку

Хотя трагедия произошла еще в ноябре, сейчас о ней заговорили с новой силой. Толчок этому дало судебное разбирательство, которое, мягко говоря, возмутило общество.

Жители Казахстана и других стран стали свидетелями сомнительных вопросов семье погибшей. Например, имела ли она травмы головы в детстве, любила ли доминировать в отношениях, почему закрыла страницу в соцсетях, на каком уровне владела иностранным языком, была ли ревнивой и т.д.

Юзеры возмутились, что адвокаты пытаются убедить присяжных в том, что жертва "довела" своего убийцу до побоев.

Уже есть более 15 тысяч видео в TikTok только с хежтегом "Салтанат Нукенова", которые собирают десятки миллионов просмотров. За прямой трансляцией суда следят сотни тысяч человек, а правозащитники отовсюду кричат о том, что убийцу нужно наказать, чтобы защитить женщин Казахстана.

Кроме этого, юзеров возмущает спокойная реакция и оправдание обвиняемого в суде, а также поведение судьи, которая, по мнению многих пользователей сети, предвзята и мягка в отношении Бишимбаева.

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