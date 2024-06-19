Британский миллионер застрелил себя и известную певицу из Чехии в доме с тремя детьми: подробности трагедии

53-летний британский миллионер Дэвид Томас Блайт 11 июня застрелил свою избранницу – певицу и телезвезду Викторию Веру – на вилле в Турции. Трагический инцидент произошел, когда в доме находились трое несовершеннолетних детей.

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После убийства женщины предприниматель совершил самоубийство тем же пистолетом. Как пишет Metro, пара ссорилась из-за ревности мужчины, который нашел что-то возмутительное для себя в телефоне возлюбленной.

Весть о смерти 40-летней знаменитости подтвердила ее сестра, а также адвокат семьи.

"С глубокой грустью и болью я вынуждена сообщить, что моя прекрасная сестра, солнце нашей жизни, которое приносило нам столько радости своим смехом, позитивом, драйвом и энергией, оставило нас навсегда. Пожалуйста, я умоляю вас всех, дайте нам время ради детей . Недавно мы похоронили отца, а теперь сестру, и нам нужно время, чтобы прийти в себя", – написала семья певицы.

За детьми пары, которым 4, 10 и 14 лет, сейчас ухаживают родственники, срочно приехавшие в Турцию.

Известно, что Виктория родилась в Южной Африке, но переехала в Чехию вместе со своей семьей, когда ей было 14 лет. Впервые она прославилась благодаря своему дебютному альбому 2006 года – Killing Me Softly.

Позже звезда два года вела утреннее шоу на чешском радио Evropa 2, а впоследствии с детьми и мужем, за которого вышла замуж в 2014 году, переехала в Турцию, где Блайт открыл свой бизнес.

В последние годы жизни она занималась организацией спортивных мероприятий, художественных и социальных встреч, улучшающих отношения между Чехией и Турцией.

Как писал OBOZ.UA, Виктория – не первая женщина, ставшая жертвой мужчины-тирана. Не так давно мир гремел из-за жестокого и циничного убийства Салтанат Нукеновой, которую до смерти забил возлюбленный-чиновник из Казахстана.