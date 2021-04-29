СБУ признала Моргенштерна угрозой для нацбезопасности Украины

В среду, 28 апреля, Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.

Соответствующе решение было опубликовано на сайте ведомства 29 апреля. Точная причина попадания знаменитости под запрет – неизвестна. Отметим, что в данном списке находится уже 181 человек (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляют на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Ранее стало известно, что Моргенштерн собрался с концертами в Украину. Выступление россиянина афишировал сервис по продаже билетов kontramarka.ua. Сообщалось о концертах в Киеве, Харькове и Запорожье в начале июня.

Напомним, в 2019 году концерт Моргенштерна в Одессе обернулся скандалом. Во время своего выступления рэпер назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже "е**ной показухой". Позже свое недовольство тем, что произошло, высказало множество украинцев. Они обвинили артиста в том, что тот иронизирует над смертью людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российскую певицу Алену Апину в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны.