Сбросили до 70 кг: 5 знаменитостей, которые уменьшили желудок для экстремального похудения

Пока одни знаменитости сидят на диетах, поднимают грифы с дисками или бегают, другие ищут пути для быстрого похудения. Для осиной талии и плоского живота они удаляют ребра или уменьшают желудок.

Видео дня

Кому из звезд хирурги помогли резко "сбросить вес"? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Мэрайя Кэри (-15 кг)

Американская поп, ритм-энд-блюз певица Мэрайя Кэри до 2017 года имела пышные формы и утверждала, что это ее гордость. Когда же вес звезды достиг более 100 килограммов – решила действовать радикально. Она сделала операцию по удалению части желудка.

2. Келли Осборн (-38,5 кг)

Британская певица и актриса Келли Осборн много лет боролась с лишним весом. Однако успехи были изменчивы: она то теряла килограммы, то снова набирала. Несколько лет назад звезда начала появляться на публике в силуэтных платьях и костюмах, которые подчеркнули существенное похудение. Тогда же в интервью Келли призналась, что ей помогла операция по уменьшению желудка.

3. Шэрон Осборн (-12,7 кг)

Мама Келли Осборн, британская телеведущая и писательница Шэрон Осборн до 35 лет страдала булимией (патологически повышенное чувство голода, сопровождающееся слабостью и дискомфортом в подложечном участке). Она часто переедала, а чтобы избавиться от лишнего веса, вызывала рвоту. Контролировать болезнь звезде помогали психотерапевты, но это далеко не всегда срабатывало. Чтобы экстремально похудеть, Осборн решилась на операцию по уменьшению желудка.

4. Стар Джонс (-70 кг)

Американская актриса и телеведущая Стар Джонс за три года сбросила 70 килограммов. Это у публики вызвало кучу вопросов и обсуждений. Сама же звезда стеснялась признаться, что помогло ей похудеть. Лишь со временем в одном из интервью рассказала, в чем "магия": она сделала резекцию желудка.

5. Пол Уолл (-45 кг)

Американского рэпера и ди-джея Пола Уолла долгое время не волновал лишний вес. Он задумался о своем здоровье после того, как врачи поставили диагноз "морбидное ожирение" (крайняя степень ожирения, когда индекс массы тела переваливает по отметке 40). Тогда Пол весил 135 кг. Мужчина понимал, что не сможет соблюдать жесткие диеты и постоянно ходить в зал, поэтому сразу лег под нож. Ему сделали операцию по уменьшению желудка. Эта процедура помогла сбросить 45 кг.

Ранее OBOZREVATEL писал о голливудских звездах 50+, которые имеют стройную фигуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!