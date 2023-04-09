Жертвы красоты: 5 звезд, удаливших ребра ради осиной талии. Фото

Надо следовать своей мечте. А если кто-то хочет стать похожим на мультипликационную героиню Джессику Реббит из фильма "Кто подставил кролика Роджера"? Эта леди известна за границей как один из самых известных секс-символов в анимации: в красном платье, с пышным бюстом и бедрами, ярким макияжем и... осиной талией. Скорее всего, вы ее видели.

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Некоторые из знаменитостей, вдохновленные Джессикой и стереотипами об идеальных формах, чтобы иметь тонкую талию, решились на удаление ребер. Кто эти храбрецы – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Мэрилин Монро

В своих ранних фильмах американская киноактриса и модель Мэрилин Монро имела натуральные формы. По мнению знаменитости, она была "слишком широкой в зоне живота и бедер". Одно время девушка скрывала свои комплексы за тесным корсетом, а затем решила действовать радикально – удалила ребра. Лишь после этого Монро успокоилась, потому что имела параметры, о которых и мечтала.

2. Деми Мур

Американская актриса Деми Мур потратила на пластические операции более 200 тысяч долларов. Она увеличила грудь, сделала ринопластику, липосакцию живота и колен, и удалила нижние ребра. На все эти жертвы шла знаменитость, чтобы стать эталоном красоты. Однако старания были тщетны: она выглядит слишком искусственно, и теперь ее крайне редко зовут на съемки в кино.

3. Дита Фон Тиз

Американская модель, известная как "Королева Бурлеска" Дита Фон Тиз, не скрывает, что ее тонкая талия – результат кропотливой работы хирургов. Но чтобы и дальше оставаться в форме, знаменитость регулярно качает пресс, правильно питается и почти всегда носит корсет.

4. Ким Кардашьян

Американская телевизионная звезда и модель Ким Кардашьян всячески отрицает, что удаляла ребра. Она говорит в своих интервью, что ее формы – результат упорной работы над собой: жесткие диеты и постоянные тренировки. Однако ее шрам на животе оживил слухи о хирургическом вмешательстве.

5. Леди Гага

Эпатажная певица и актриса Леди Гага в последнее время все больше уходит от образа фрика. Она начала носить элегантные наряды и легкий макияж, а также решилась на пластические операции (исправила форму носа, скул и увеличила грудь). Также знаменитость сделала резекцию ребер, чтобы ее фигура имела более утонченные формы.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, "состаривших" себя пластическими операциями.

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