Могут дать фору молодым: голливудские звезды 50+, которые имеют подтянутую фигуру. Фото

Есть знаменитости, которые не обращают внимание на цифры в паспорте. Как в 20 или 30, так и в 50+ они делают все, чтобы сохранить красоту и молодость тела. У кого-то здоровый подход к этому – сбалансированное питание и регулярный спорт. А кто-то использует более радикальные методы: истощение жесткими диетами и корректирование фигуры пластическими операциями.

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Рассказываем о звездах, которые своим видом в зрелом возрасте мотивируют миллионы женщин во всем мире. Они доказывают, что в 50+ можно выглядеть на 30. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Брук Шилдс (58 лет)

Американская супермодель и актриса Брук Шилдс, снискавшая мировую славу благодаря съемкам в фильме "Голубая лагуна", – мама двух дочерей. В свои 58 она имеет плоский живот и подтянутую фигуру. Для этого знаменитость занимается йогой и фитнесом, правильно питается и часто использует кремы для увлажнения кожи.

2. Кристи Бринкли (69 лет)

Американская модель и актриса Кристи Бринкли в свои 69 выглядит максимум на 45. Она – вегетарианка. С юных лет приучила себя ежедневно 30 минут уделять йоге и час – бегу. А во время отпусков с удовольствием занимается серфингом, вейкбордингом и плаванием.

3. Элизабет Херли (58 лет)

Английская актриса, модель, продюсер и дизайнер одежды Элизабет Херли в Instagram очень часто публикует снимки в купальниках. Так она доказывает другим женщинам 50+, что в любом возрасте можно иметь отличную фигуру. Знаменитость не ест сладости, не употребляет алкогольные напитки и не курит. Она пьет достаточное количество воды и сделала овощи основой питания. Держать тело в тонусе ей помогают йога и пилатес.

4. Синди Кроуфорд (57 лет)

Американская супермодель, телеведущая и актриса Синди Кроуфорд, похоже, почти не изменилась с начала карьеры. Она в 57 не менее энергичная и имеет фигуру не хуже, чем в молодости. Для этого звезда регулярно занимается йогой и бегом, а также с помощью SPF защищает кожу от солнца.

5. Хэлли Берри (56 лет)

Американская киноактриса Хэлли Берри еще в юности сократила потребление сладкой, жареной и жирной пищи. Она выбрала диету, которая включает много овощей и чистой воды. Также знаменитость много времени уделяет кардиотренировкам, а также упражнениям с собственным весом.

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