Сбежавшая из России в США предательница Яна Соломко неожиданно засветилась в Европе

Певица-предательница Яна Соломко, которая родилась на Полтавщине и всю жизнь прожила в Украине, впервые почти за два месяца вышла на связь. Фанатка России, посвятившая песню оккупантам, засветилась в Европе.

На ее странице появились видео и фото из Греции, которые пользователи из Украины увидеть без VPN-сервиса не смогут. В stories Соломко позировала, греясь под солнечными лучами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В последний раз, когда певица рассекречивала свое местонахождение, она жила в США. На "загнивающий Запад" артистка перевезла свою дочь, которая теперь учится среди американцев.

Видео дня

Провожая школьницу в учебное заведение, звезда сфотографировалась и подписала снимок на украинском языке: "З днем знань". Такое циничное поведение возмутило подписчиков Соломко, которые в комментариях пригрозили ей.

После этого почти на два месяца исполнительница исчезла из инфопространства и никак не выдавала свое местонахождение. Теперь стало известно, что она отдыхает в Афинах. Геометка свидетельствует, что артистка проводит время на балконе с видом на Акрополь.

Вероятно, в РФ певица возвращаться не спешит, хотя еще недавно воспевала терроризм в треках. Песня фанатки Путина рассказывает о переживаниях за судьбу любимого, который "выполняет свой долг перед Россией". Кстати, в клипе появляется монумент "Героям-панфиловцам", а продюсером видео стал предатель Юрий Бардаш.

Ранее OBOZ.UA писал, что победительница "Холостяка" Александра Шульгина предположила, почему Яна Соломко предала Украину и пела для оккупантов, а сейчас "переобулась". По ее словам, у запроданки была "американская мечта", но муж-россиянин и деньги сыграли ключевую роль.

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