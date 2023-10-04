Победительница 'Холостяка' Шульгина предположила, почему Яна Соломко предала Украину и пела для оккупантов, а сейчас 'переобулась'

Победительница первого сезона телешоу "Холостяк" и известная блогер Александра Шульгина считает, что Яна Соломко, предавшая Украину и певшая для российских оккупантов, сейчас "переобулась", чтобы вернуть расположение аудитории в своих соцсетях. Шульгина утверждает, что подписчики Соломки – в большинстве из Украины.

Об этом Александра рассказала в интервью известному блоггеру Славе Демину. И Шульгина, и Соломко – сейчас живут в Америке. О том, что Яна Соломко переехала в Майами и пишет посты на украинском, стало известно в сентябре.

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Напомним, Яна Соломко родом из города Чутово в Полтавской области. В свое время выступала в группе REAL O, где пела вместе с Региной Тодоренко, которая сейчас живет в России и с начала вторжения ни словом не обмолвилась о войне. Впоследствии Соломко пробовала себя в роли сольной исполнительницы, записала несколько песен, участвовала в талант-шоу в Турции. А затем под псевдонимом Soyana начала выступать в России.

В конце февраля Соломко выпустила композицию "ННН", которая, судя по первым кадрам клипа, должна была быть подарком россиянам на 23 февраля. В этой песне исполнительница желает российским солдатам возвращаться домой с победой. Режиссером и продюсером работы выступил еще один предатель Украины – продюсер Юрий Бардаш, с началом вторжения бежавший в Россию.

"Хочу спросить о твоей "подружке" Яне Соломко", – обратился в интервью к Шульгиной Демин. "Я знала, что ты спросишь", – не удивилась Александра. Демин напомнил, какая политическая позиция была у Яны еще недавно, и искренне удивился: "И вдруг в сентябре она пишет пост на украинском языке из Майами. Она тебе хоть раз писали или звонила?" "Нет, хотя раньше мы с ней время от времени переписывались – это было где-то полтора года назад, – ответила Шульгина. – Она говорила, что у нее есть мечта жить в Америке – переехать в Майами. Я говорила, что помогу в случае необходимости. Интересная тема: два дня назад я смотрела со знакомой из Майами – и там увидела Яну. Они все были в ресторане, а потом со своими мужьями пели в караоке".

"Ну, как я могу к этому относиться? – продолжает Шульгина. – Не знаю, что у нее там действительно происходит. Я так понимаю, ее муж из России и они переехали вместе с ним". Демин напомнил о том, как Соломко поддерживала "русских мальчиков", а затем стремительно перешла на украинский язык. Мол, это молниеносное переобувание в воздухе. Шульгина предположила, что Яна играла на стороне россиян не даром: "Наверное, ей заплатили деньги, чтобы там поддерживала, но не сложилось, карьера не пошла, и она вспомнила об американской мечте".

"И сейчас пытается вернуть украинскую аудиторию. Если ты посмотришь, откуда ее подписчики и кто ставит лайки, то окажется, что это украинцы. Не отписываются, но и не лайкают. А комменты негативные она удаляет", – добавила Шульгина.

"Если бы встретились, ты бы с ней общалась?" – переспросил ведущий. "Мы никогда не были подругами! Если бы она мне написала, я бы обязательно спросила: "Слушай, ты чувствуешь вину за то, что такое сделала? Если бы она сказала: но все равно, то, конечно, я бы не общалась. Если бы ответила, что ночами не спит и не знает, как из этого выбраться, то я бы, как минимум, порекомендовала своего психолога. Мне кажется, что она неплохой человек, просто запуталась", – ответила Александра.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сеть слили информацию, почему предательница Яна Соломко сбежала из России и пытается задобрить украинцев.

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