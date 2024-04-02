Самые известные в мире сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсел столкнулись с первой серьезной проблемой в браке с ветераном армии США

Супругов Джоша Боулинга и Эбигейл Хенсел, которая имеет сиамского близнеца Бриттани, втянули в судебные разбирательства. Бывшая жена ветерана армии США подала иск в суд об установлении отцовства.

Они жили в браке 9 лет до 2019-го. Как стало известно изданию The New York Post, иск в суд женщина по имени Амика Боулинг подала в октябре 2023 года.

Согласно судебным документам, к которым получили доступ журналисты, "отчет о генетическом тесте" был приобщен к делу всего несколько недель назад, 7 марта, но подробности и результаты не разглашаются.

Амика Боулинг и Джошуа воспитывают 8-летнюю дочь Изабеллу. В документах говорится, что она – единственный "общий" ребенок пары, рожденный в браке. Однако у Амики родилась еще одна дочь вскоре после развода.

СМИ предполагают, что истец хочет узнать причастность бывшего к рождению именно трехлетней девочки. Однако точно установить это сейчас невозможно.

В документах о разводе Аники и Джошуа, представленных в 2022 году, младшую дочь называют "сводной сестрой Изабеллы" и не раскрывают ее имя. Пока никто из фигурантов дела, а также сиамские близнецы, не комментируют судебное разбирательство.

Напомним, Эбигейл и Бриттани Хенсел сыграли свадьбу еще в ноябре 2021 года, но церемония была тайной. Первые кадры и информация о браке появились в сети в марте этого года.

Ранее OBOZ.UA писал о близнецах Бриттани и Бриане из США, которые вышли замуж за однояйцевых близнецов Джоша и Джереми и родили детей с разницей в несколько месяцев.

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