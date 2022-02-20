Однояйцевые сестры-близняшки вышли замуж за таких же мужчин и родили 'генетических братьев'. Фото

Однояйцевые близнецы Бриттани и Бриана из США вышли замуж за однояйцевых близнецов Джоша и Джереми Сальерс и родили детей с разницей в несколько месяцев. Кроме того, они живут в одном доме и не скрывают о более близких отношениях.

На общей странице в Instagram сестры показали фото детей и рассказали, что их сыновья Джетт и Джакс – кузены, генетические братья и четвертичные близнецы.

"Их матери и отцы – однояйцевые близнецы. У двух групп родителей тогда были дети. Одна и та же ДНК создала обоих. Однояйцевые близнецы имеют одинаковую ДНК, и обе группы родителей идентичны. Если бы эта семья прошла тест ДНК предков, он показал бы, что они родные, а не двоюродные братья!" – отметили в комментариях.

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Как пишет Тhe Sun, девушки познакомились со своими будущими мужьями на фестивале для близнецов в 2017 году, а спустя шесть месяцев после бурного романа парни Салиеры сделали им предложение.

Совместную свадьбу родственники сыграли 5 августа 2018 года. Теперь они живут в одном доме и вместе расширяют свои семьи.

На вопрос СМИ о том, будут ли они планировать общие занятия любовью, Брианна ответила, что это может стать для них самым "удачным времяпрепровождением".

В то же время, Бриттани добавила, что "есть что-то, что они хотели бы испытать вместе".

"Мы пережили большинство вех нашей совместной жизни, дни рождения, получение водительских прав, выпускные и нашу двойную свадьбу. Это будет следующее крупное событие, и мы хотели бы испытать его вместе, и в идеале мы это сделаем" – заявили сестры.

Как сообщал OBOZREVATEL, однояйцевые американские близнецы Рэйчел и Ким Сондерс родили сыновей с разницев в пару часов. При этом их сроки не сходились на несколько недель.