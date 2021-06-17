Рождение 10 близнецов обернулось скандалом: роженица спряталась от мира и обвинила отца детей в попытке нажиться

Партнер африканки, которая заявила о рождении 10 детей, говорит, что не верит в их существование. По его словам, женщина не сообщила ему о своем местонахождении и он не смог ее найти ни в одном из родильных домов. Со своей стороны, африканка обвинила отца детей в попытке нажиться.

Рождение 10 близнецов так и не завершилось фиксированием нового рекорда Гиннеса, зато обернулось скандалом. Об этом пишет Daily Mail.

8 июня 2021 появилась новость о том, что в Южно-Африканской Республике 37-летняя Госиаме Ситхоул родила семерых мальчиков и трех девочек. Однако, по словам отца детей Тебохо Цотеци, с момента отъезда Ситхоул в роддом, он ни разу не видел ни ее, ни новорожденных.

По словам Цотеци, он якобы сделал множество попыток посетить мать с детьми, но Ситхоул не сообщила ему о своем местонахождении. Он говорит, что обзвонил несколько роддомов, но ни один из врачей не смог подтвердить факт рождения десяти детей за один раз.

Видео дня

В свою очередь, представитель департамента социального развития Фезиве Ндваяна также заявила, что она не может быть уверена в рождении десяти детей, потому что в последнее время Ситхоул ни с кем не выходила на связь.

В то же время женщина начала распространять в соцсетях видео, на которых обвиняет Цотеци и его семью в попытке стать "миллионерами" благодаря рекордному количеству рожденных ею детей. Она утверждает, что их беспокоит только пожертвования, поступающие от людей со всего мира. Ситхоул говорит, что ее обидело предположение, что детей вообще не существует.

"Дети мои и ничьи другие. Почему они меня преследуют? Они смотрели только на пожертвования, поступающие от людей, и с самого рождения хотели стать миллионерами. Они ожидали разбогатеть. Вот почему я с детьми там, где есть", — говорит женщина на камеру.

Ситхоул заявила, что пока не будет раскрывать местонахождение своих детей.

"Никто не будет принуждать меня ... Я сделаю это в свое время", – сказала она в видеоролике.

Как сообщал OBOZREVATEL, африканка заявила, что родила сразу 10 детей. Если информация о родах подтвердится, многодетная мать имеет шансы войти в Книгу рекордов Гиннесса, побив предыдущий рекорд жительницы Мали, которая родила девятерых.