Самая молодая звезда 'Поймать Кайдаша' Дарина Федина снялась в смелой фотосессии

Актриса Дарина Федина, самая молодая звезда сериала "Поймать Кайдаша", показала фото с новой фотосессии. Перед камерой девушка позировала в смелом образе.

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Черно-белыми снимками Федина поделилась на своей Instagram-странице. Для них актриса надела белую рубашку задом наперед, едва прикрывающую ее тело. На лице звезды – природность и чувственность.

Как известно, самой молодой звезде "Кайдашей" было всего 17 лет на момент съемок сериала. После окончания проекта она вернулась из Киева, где училась в университете имени Карпенко Карого, в родной Львов и сейчас работает в театре.

Как только "Поймать Кайдаша" вышел на экраны, Федина столкнулась с волной хейта, так как ее персонаж – юная девушка Мелашка, вызывал противоречивые чувства у украинцев. Подробности – читайте в нашем материале.

С полномасштабным вторжением знаменитость начала активно поддерживать волонтеров и постить информацию о сборах для военных. Из-за войны актриса архивировала все свои фотографии, однако со временем все же вернула на страницу. Благодаря старым снимкам можно увидеть, как она изменилась за годы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Дарина Федина снялась в чувственной фотосессии. Для фото она выбрала нежный образ.

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