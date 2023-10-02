Мелашка выросла: самая молодая звезда 'Поймать Кайдаша' Дарья Федина снялась в чувственной фотосессии

Дарья Федина – молодая актриса из Львова, популярность которой принесла ее дебютная роль Мелашки в известном народном сериале "Поймать Кайдаша". Героиня девушки – застенчивая школьница из многодетной семьи, которая сразу после выпуска из школы вышла замуж за младшего сына Кайдашев Лаврина. На момент съемок Дарье было всего 17 лет, тогда она только поступила в театральный университет им. Карпенко-Карого и переехала в столицу.

Сейчас же актриса вернулась в родной Львов, устроилась в театр, а вот съемки в кино поставила на паузу. Да и в целом, в информационном пространстве Дарья появляется крайне редко. Более того, даже свои соцсети девушка не ведет. Впрочем, на странице ивано-франковского фотографа Василия Демкива в Instagram можно встретить свежие снимки актрисы и проанализировать, как она изменилась.

Видео дня

Чувственная фотосессия в простом, но очень нежном образе состоялась, судя по датам публикации кадров, в августе этого года. Федина позирует в легком летнем платье белого цвета на фоне темных стен.

Девушка заметно выросла. Это считывается, в частности, в ее взгляде. Он выглядит сдержанным и уверенным, но вместе с тем спокойным и нежным.

На лице Дарьи нет косметики. Она покорила интернет-пользователей своей естественной красотой и утонченностью.

Отметим, что Федина училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (мастерская Богдана Бенюка) в 2018-2022 годах. После окончания вернулась во Львов, где поступила во Львовский национальный университет имени Ивана Франко на факультет культуры и искусств.

Съемки в "Поймать Кайдаша" были первым и пока единственным опытом работы Фединой в кино. Зато она выбрала театральную деятельность. Актриса играет во Львовском академическом театре им. Леся Курбаса.

Известно, что после сериала Дарья столкнулась с хейтом в свой адрес из-за героини Мелашки. Для девушки этот опыт был очень неприятным, однако она смогла справиться с критикой своего персонажа. Подробнее об этом – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что россияне еще раз продемонстрировали свою гнилую сущность и украли украинский сериал "Поймать Кайдаша", снятый по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Теперь на российских пиратских сервисах граждане страны-террористки могут просмотреть все 12 эпизодов проекта в некачественной российской озвучке. Подробности – по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!