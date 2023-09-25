Как сложилась судьба самой молодой звезды 'Кайдашей': почему Дарья Федина пережила волну хейта и покинула Киев

Актриса Дарья Федина сыграла одну из главных ролей в сериале "Поймать Кайдаша". К тому времени девушке было всего 17 лет, и она только поступила в театральный университет им. Карпенко-Карого. В кинокартине Дарья исполнила роль Мелашки – жены Лаврина, младшего сына Кайдашей.

В настоящее время артистка работает во львовском театре и почти не видится с коллегами по сериалу. Об этом OBOZREVATEL рассказал актер Григорий Бакланов, в сериале – муж Мелашки Лаврин.

"Мы лишь несколько раз виделись после съемок, – говорит Григорий. – Последний раз это было на благотворительном показе нашей картины во Львове, где собирали деньги для фронта. Она там живет и работает в театре".

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Дарья Федина – родом из Львова. Училась в католической гимназии Шептицких. Когда поступила в театральный вуз, переехала в Киев. Роль Мелашки, которая сделала ее известной, получила на первом курсе. Актриса рассказывала в интервью, что сначала отказывалась идти на пробы, а впоследствии кастинг-директору удалось уговорить прийти на кастинг. После нескольких проб девушке сообщили, что утвердили ее кандидатуру.

Григорий Бакланов рассказывал в интервью, что его первый съемочный день в "Кайдашах" начался со съемок именно с Дариной. "Мы начали съемки со сцены, когда мой герой Лаврин и его будущая жена Мелашка гуляют по лесу, и она ему читает свои стихи. У Дарьи это был вообще первый съемочный день в жизни. Еще и сцена с поцелуем! Мы пытались играть, прислушиваясь к себе, и в результате сцена длилась дольше запланированного времени. Но у нас была лучшая команда, которую только можно представить, никто не подгонял, не заставлял укладываться в хронометраж. Получился очень нежный фрагмент".

Актер говорит, что Федина справилась с ролью прекрасно: "То, что делала Дарина на съемках – для меня в моих 17 было просто невозможным. Она великая молодец".

Фильм снимали несколько месяцев под Киевом. Так получилось, что Дарине пришлось разрываться между съемочной площадкой и университетом, где к тому времени сдавала сессию. Вспоминает, что пыталась никого не подвести и везде успеть – прибежать на съемки, отработать, помчаться в вуз, чтобы сдать экзамен, и обратно – на съемочную площадку.

Когда сериал вышел на экраны весной 2020 года, случилось неожиданное. "Сначала все гордились мной, а потом, когда досмотрели до конца, спрашивали: "Как так могла?" Просматривая комментарии в интернете, девушке даже показалось, что украинцы создали такой себе "клуб ненависти к Мелашке". Однако отнеслась к хейту с пониманием, мол, очень непростая роль ей досталась.

В прошлом году после окончания вуза (мастерская Богдана Бенюка) Дарья вернулась в родной Львов. Актриса получила приглашение работать во Львовском академическом театре имени Леся Курбаса. А параллельно снова поступила в вуз – стала студенткой Львовского национального университета имени Ивана Франко (факультет культуры и искусств).

Актриса зарегистрирована в Instagram, однако на ее странице нет ни одного сообщения. Свой Facebook Дарина ведет регулярно, в последнее время большинство постов посвящено волонтерству.

Полное интервью с Григорием Баклановым читайте на OBOZREVATEL. Известный актер рассказал, почему в Украину на главные роли приглашали посредственных российских актеров, и признался, как война изменила жизнь – его и семьи.

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