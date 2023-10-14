Самая молодая звезда 'Спіймати Кайдаша' Дарья Федина показала себя до и после 24 февраля 2022 года. Фото

Украинская актриса Дарья Федина, сыгравшая роль Мелашки – жены Лаврина – в сериале "Спіймати Кайдаша" в 17 лет, показала себя до и после 24 февраля 2022 года. Многие месяцы звезда публиковала только благотворительное сборы, но низкая активность заставила ее восстановить старые фото и частично вернуться к ведению блога.

Однако артистка отметила, что до сих пор не готова ворваться в социальные сети с контентом, к которому привыкли до полномасштабного вторжения России. Об этом она написала в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сейчас артистка работает во львовском театре и почти не видится с коллегами по сериалу, а ее публичная деятельность направлена на помощь украинским воинам. Об этом OBOZ.UA рассказал актер Григорий Бакланов, в сериале – муж Мелашки Лаврин.

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С началом полномасштабной войны украинка архивировала все свои старые фотографии. Долго ее страница была совершенно пустой, но недавно снимки вернулись.

"Вчера кто-то справедливо написал, что архивирование постов точно не помогает в продвижении вборов, поэтому я вернула несколько, чтобы вы видели, что я живая личность. До мемов или ведения блога я пока не дошла, но, как видите, я стараюсь", – написала Дарья Федина.

Самое старое фото в профиле актрисы датировано 2020 годом, а самое новое – 12 октября 2023 года. На кадрах видно, как звезда сериалов повзрослела, хотя кардинальных изменений ее образ не претерпел.

Между этими фотографиями есть и другие – соблазнительные, патриотические и искренние. Звезда не злоупотребляет макияжем и фильтрами, зато предпочитает эстетичные кадры.

Ранее OBOZ.UA писал, что сыгравший Лаврина Григорий Бакланов рассказал, имеет ли сейчас друзей среди коллег из РФ, а также прокомментировал недавнюю громкую историю о россиянах, укравших наш культовый сериал "Спіймати Кайдаша".

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