'Не уважаю такого мужчину': Приходько захейтила творчество Потапа и рассказала о конфликтах с ним

Украинская певица Анастасия Приходько не скрывает, что она не может найти общий язык с продюсером Потапом. По ее словам, еще с 2014 года Алексей начал с пренебрежением к ней относиться. Шоумен называл исполнительницу "АТОшницей" и просил, чтобы ее не приглашали в программы на телеканал 1+1.

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Об этом Приходько рассказала Славе Демину в его проекте на YouTube. Вокалистка не понимает, откуда у Потапенко появилась к ней такая ненависть, ведь артисты никогда тесно не общались. Настя вспомнила, как однажды не сдержала эмоций и "послала" супруга Каменских (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он сказал, давайте только без этой АТОшницы. И еще очень много он говорил про меня и настаивал, чтобы меня не было в проектах на 1+1. У него почему-то очень большая ненависть ко мне. Хотя я с ним никогда не общалась. Один раз, пересекаясь в Палаце Украина, мы поссорились, где я его послала. И пересекались с ним на одной работе еще в Крыму. Это был 2011 год", – сообщила знаменитость.

Приходько старалась не скандалить с мужчиной и долгое время молчала о его поведении. Кроме того, Настя высказалась о творчестве Потапа, подчеркнув, что его последние работы – это полнейший провал.

"Я же его не трогала, но когда он начал совершать факап за факапом, пошел разнос. И его песня "Мама, я волонтерила" – это просто дно. Чем он думал вообще? Человек не понимает, что происходит. В тероборону он из Испании записывался? Как вообще можно было рассказывать эту дичь? Потому я не уважаю такого мужчину", – резюмировала мама троих детей.

Как писал OBOZREVATEL, Настя Приходько прокомментировала скандал со своим экс-продюсером Константином Меладзе. Звезда опровергла слухи о его домогательствах, но призналась, что пережила "кое-что" хуже морального насилия. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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