'С женщинами так нельзя': журналистка Эмма Антонюк отреагировала на иск Иво Бобула и спровоцировала шквал обсуждений

Известный украинский певец Иво Бобул рассказал, что подал в суд на блогершу Эмму Антонюк спустя два месяца после скандального интервью, в котором музыкант отличился абсурдными сексистскими высказываниями. В частности, артист обвинил женщин в меркантильности и непорядочности, а когда интервьюерша принялась спорить – встал и ушел. Антонюк прокомментировала решение Бобула судиться с ней.

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Однако есть одно "Но" – Бобул не контактировал с журналисткой касательно суда, то есть о его намерениях Антонюк узнала из недавнего интервью для "ЖВЛ". Сама же Эмма в очередной раз объяснила подписчикам в Instagram, почему считает исполнителя сексистом.

"Утро началось с сообщений от близких, подписчиц и медиа с вопросами о заявлении Иво Бобула о суде. Вот что я отвечаю. Господин Иво не контактировал со мной. Я не получала никаких материалов по судебному иску. Ввиду отсутствия какой-либо дополнительной информации, мне пока нечего прокомментировать дополнительно", – сообщила блогерша.

Как известно, главной причиной того, что Бобул якобы подал в суд на Антонюк, стала сама публикация интервью. Артист уверяет, что не давал согласия и даже запрещал журналистке размещать материал с ним в Интернете.

Антонюк же на это отвечает, что подобных просьб со стороны Бобула не поступало.

Блогерша решила еще раз привлечь внимание общественности к теме дискриминации и стереотипизации женщин, которая, по факту, и породила громкий скандал, который до сих пор не утихает в сети.

"С женщинами так нельзя! Гендерные стереотипы и дискриминационные представления о женщинах имеют реальные общественные последствия. В течение 2022 года в органы полиции и социальной защиты поступило четверть миллиона обращений по поводу домашнего насилия. Каждый год от домашнего насилия погибают 600 украинских женщин. В общей сложности, по информации ПРООН, от физического домашнего насилия в Украине страдают около 2 миллионов человек. Статистика говорит, что более 80% – это насилие мужчин в отношении женщин. Противодействие насилию и дискриминации начинается с борьбы со стереотипами и оправдывающими представлениями", – объяснила Антонюк.

Подписчики Эммы поддержали ее позицию. В комментариях пользователи высказывали свое мнение касательно скандальных слов Бобула, а также его намерений судиться.

"Они должны знать свое место! Если он продолжает свою публичную деятельность, то должен понимать, что современное общество такие мысли не толерует. Ему нужно или молчать, оставаясь при своих мыслях, или менять их. Вы наш голос", "Эмма, полностью на вашей стороне. Тем более, тема домашнего насилия мне близка и лично", "Гендерное неравенство – это боль сегодняшнего украинского общества. Поэтому Бобул и не успокаивается. Если бы тема гендерного равенства была пройдена и изучена нами, то Бобул рот не открывал бы. Он активизировался, следовательно рассчитывает на поддержку общества, на толерантность насилия над женщинами. Но он не угадал. И он проигрывает. С такими нарративами ему немного севернее нас", "Господин Иво хочет успеть на последний поезд "скандальной славы", ведь еще живет за постулатом "любая слава – слава", "Обидно, что он до сих пор не понял в чем не прав", "Эмма, если нужно будет собрать под судом именной митинг, то "все бешеные фемки" с вами", – оставляют комментаторы.

Напомним, еще в феврале этого года вокруг интервью Иво Бобула разгорелся скандал. Он выдал несколько абсурдных сексистских заявлений о том, что современные женщины "меркантильны", а "хорошие девочки должны сидеть дома". Когда Эмма Антонюк попыталась доказать неправоту артиста, тот покинул студию.

Впоследствии Бобул обвинил интервьюершу в желании пропиариться на имени звезды, а также в непрофессионализме. По словам певца, он запретил публиковать интервью.

Как писал OBOZREVATEL, журналистка отрицала обвинения Иво Бобула и заверила, что он ни слова не сказал о запрете обнародовать материал.

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