С Хадид не сложилось: 'вечному холостяку' Ди Каприо приписали роман с известной российской моделью

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо, который имеет славу "вечного холостяка", несколько раз за последнее время встречали в одной компании с российской моделью Ириной Шейк. Слухи об их отношениях ходят с начала апреля 2023 года, именно тогда артистов застали вместе на музыкальном кинофестивале. Однако поклонники звезды "Титаник" не верят в данную лавстори, так как знают, что он не встречается с девушками старше 25 лет.

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Как пишет Daily Mail, Ди Каприо и Шейк снова "поймали" вместе. Давние друзья появились в Каннах 22 мая на дне рождении Наоми Кэмпбелл. Селебрити не отходил от россиянки весь вечер и уделял ей особое внимание. А за несколько дней до светского мероприятия Ирина Шейк пришла на премьеру фильма "Убийцы цветочной луны" Ди Каприо и стала гостьей вечеринки после показа.

Как известно, знаменитости уже имели ранее роман. После расставания они подчеркнули, что остались в хороших отношениях и не против быть близкими друзьями. Сейчас же селебрити отказываются комментировать ситуацию.

Напомним, до этого у 48-летнего актера был пятилетний роман с моделью Камилой Морроне, краткосрочная лавстори с 27-летней американской моделью Джиджи Хадид, 23-летней израильской моделью Иден Полани и 23-летней актрисой Викторией Ламас.

37-летняя Ирина Шейк с 2010 по 2015 год состояла в отношениях с футболистом Криштиану Роналду. И с 2015 по 2019 года – с актером Брэдли Купером. 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.

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