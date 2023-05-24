Звезда 'Мстителей' Крис Эванс готовится к свадьбе с 25-летней возлюбленной: кто стал избранницей актера. Фото

Один из самых сексуальных актеров Голливуда и звезда "Мстителей" Крис Эванс совсем скоро лишится статуса холостяка. 41-летний артист готовится к свадьбе с молодой актрисой, с которой он познакомился два года назад. Это будет первый брак для селебрити. До этого он состаял в непродолжительных отношениях с Минкой Келли, Джессикой Бил, Дженни Слейт.

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Как сообщает издание RadarOnline.com., новой избранницей Криса Эванса стала португальская актриса Альба Баптиста. Ее мать – переводчица, а отец – бразильский инженер. По словам инсайдеров, свадебная церемония состоится в штате Массачусетс, где пара проживает вместе с 2022 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Крис очень привязан к идее жениться там, где он вырос. Они ищут места в Конкорде, Мартас-Винъярд и Кейп-Коде, где он провел детство. Ему хочется устроить церемонию на пляже", – поведал источник.

Будущие супруги год скрывали свои отношения, но в 2022-м их рассекретили папарацци. На тот момент девушке было всего 23 года, а голливудской звезде – 39. Между ними моментально вспыхнул роман.

Альба Баптиста наиболее известна по главной роли в фильме "Миссис Харрис уезжает в Париж" (2022 год). Девушка говорит на пяти языках и занимается благотворительностью.

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