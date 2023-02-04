Младше на 30 лет: Леонардо Ди Каприо после известной актрисы переключился на израильскую модель. Фото

Знаменитый голливудский актер и закоренелый холостяк Леонардо Ди Каприо известен тем, что заводит романы с девушками, как минимум на 15 лет младше него. В конце 2022 года ходили слухи, что у Джека из "Титаника" новая 23-летняя пассия. Нею оказалась известная актриса Виктория Ламас. Однако лавстори звезд продлилась недолго, теперь мужчина нашел утешение в 19-летней модели из Израиля.

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Как сообщило издание Daily Mail, пара была замечена на светской тусовке певицы Эбони Райли, посвященной выпуску ее альбома. Спутницей Леонардо оказалась израильская модель Иден Полани, младше его практически на 30 лет. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Интересно, что селебрити даже не маскировались, как обычно это делает Ди Каприо во время публичных светских выходов. На празднование он надел черный total-look: рубашку, джинсы, бомбер и бейсболку в одинаковом цвете. Красавица выбрала серый классический костюм в полоску и белую футболку.

В каких отношениях находится артист с Иден Полани неизвестно, но последний раз его с Викторией Ламас видели еще в конце декабря. Тогда он посетил элитный ночной клуб с молодой актрисой, после чего они вдвоем скрылись от папарацци на автомобиле Леонардо. Мужчина пытался скрыть свое лицо, однако все равно попал в объектив камер.

Про рыжую бестию Полани известно, что она имеет контракт с агентством ITMODELES, а также активно ведет Instagram, где у нее 200 тысяч подписчиков. Девушка часто путешествует и имеет съемки по всему миру - в США, Франции, Италии, Британии, Германии. Она родилась 2 марта 2003 года.

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал, что ранее Леонардо Ди Каприо встречался с моделью палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид. Подруга красавицы поведала, почему у пары не получилось построить отношения. По словам девушки, Хадид уделяла все время маленькой дочери, а актер требовал внимания и постоянных вечеринок.

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