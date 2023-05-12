С головой окунулся в работу: как сложилась судьба победителя 'Х-фактора' Дмитрия Бабака и где он сейчас

Победитель пятого сезона шоу "X-Фактор" Дмитрий Бабак открыл в Киеве собственную музыкальную студию. После победы парня прошло девять лет, он пробует себя в качестве автора и исполнителя собственных песен, а также в бьюти-сфере.

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Украинцы также знают Дмитрия благодаря его участию в "Голосе страны" – в этом шоу он уступил победу Кристине Соловий. О том, как складывается судьба артиста, рассказывает OBOZREVATEL.

Дмитрий Бабак родился 30 апреля 1992 года в городе Петровское (с 2016 года – Петрово-Красноселье) на Луганщине. Недавно ему исполнился 31 год.

Мама работала на химическом предприятии, отец все время был на заработках, поэтому большую часть детства Дмитрия воспитывали бабушка и дедушка.

С 8 лет Дмитрий занимался вокалом, поэтому и решил связать жизнь с музыкой и искать свое место в шоу-бизнесе.

Окончил девять классов, получил специальность слесаря по ремонту авто. Позже с отличием окончил Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив специальность "эстрадное пение".

Впервые о нем страна услышала в 2013 году благодаря проекту "Голос страны", где он боролся в составе команды Святослава Вакарчука. На одном из этапов шоу Дмитрий проиграл певице Кристине Соловий.

Зато в 2014 году он стал победителем пятого сезона "Х-фактора", исполнив песню Булата Окуджавы "Молитва".

После проекта Дмитрий Бабак сразу же с головой окунулся в работу. Он записал альбом и снял несколько клипов. В 2018 году вместе с другой украинской певицей Татьяной Пискаревой участвовал в национальном отборе на "Евровидение" от Беларуси. Однако на конкурс они все же не не поехали.

Дмитрий также открыл в Киеве собственную музыкальную студию, где учил эстрадно-джазовому ремеслу.

А в августе 2022 года он сообщил, что окончил курсы парикмахера и теперь работает в салоне в центре столицы. "Опыт еще небольшой, но усердие и желание – моя неотъемлемая часть. Стрижки для военных бесплатно", – рассказал Дмитрий.

После победы в "Х-факторе" стало известно, что у Дмитрия Бабака есть девушка Дарина. Они до сих пор вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Первый победитель украинского "Х-Фактора" Алексей Кузнецов уехал в США. Как сложилась его судьба, читайте в материале по ссылке.

– Победитель "Холостячки" Александр Эллерт также сейчас живет в Соединенных Штатах. Он однажды попытался оправдать мужчин, которые выехали за границу, но столкнулся с неодобрением поклонников.