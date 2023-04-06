Куда ''исчез'' победитель ''Холостячки'' Эллерт, что говорил о войне и как выглядит его единственная дочь. Фото

Украинский комик, ведущий мероприятий, сценарист и экс-возлюбленный актрисы Ксении Мишиной Александр Эллерт долгое время оставался в Украине и не собирался никуда выезжать. Однако планы бывшего автора студии "Квартал-95" изменились – теперь он живет в Сан-Диего (США) и оттуда пытается приблизить победу Украины.

Видео дня

Эллерт не считает преступлением во время полномасштабного вторжения покидать страну. Он однажды оправдал мужчин, которые выехали за границу, но столкнулся с неодобрением поклонников. OBOZREVATEL решил вспомнить, что говорит юморист о войне в Украине, а также где проживает и как выглядит его 15-летняя дочь (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Александр не боится высказываться о Путине и очень часто троллит его в своей манере. Он откровенно презирает сограждан соседней страны, не имея разделения "хороший/плохой русский". Также бывший бойфренд Мишиной не раз заявлял, менталитет украинцев ему гораздо ближе, чем американцев, а наши девушки – самые красивые во всем мире.

"Обращаюсь к тебе. Слушай, если задуматься, то благодаря тебе на карте мира зажглась невероятная страна. Узнали о самых стойких людях во вселенной. Трансформируются отношения на планете. Многие украинские бизнесы вышли на международный уровень, а дальше будет еще больше. Поэтому благодарю тебя… воин ВСУ. А Путин? Путин реально за**ал", – написал Эллерт в Instagram.

Он часто донатин на ВСУ и призывает свою аудиторию брать с него пример: "Наблюдается один алгоритм, как начинают разговор люди со страны на букву ры. Ты откуда? Из Украины! А ты? Из России! (пауза) Но… Причем это "но" вроде бы извинения-объяснения, они говорят "но", а затем следует список не поддерживающих, кто ху**о и, как и к чему относятся. Но ведь слова – это не донат".

Как рассказал шоумен, он приехал в Америку, чтобы стать ведущим концерта по случаю Дня Независимости Украины, который прошел 24 августа в Лос-Анджелесе. Все деньги, вырученные на мероприятии, передали на закупку медицинского оборудования для украинских больниц.

Кстати, единственный ребенок Саши - дочь Эля проживает с матерью в Украине. Недавно девочке исполнилось 15 лет и по случаю именин звездный папа в личном блоге обратился к наследнице. Он также разместил ее фотографию, на которой юная художница позирует с разноцветными волосами. Впервые аудитории он представил девушку, когда был участником романтического реалити на "СТБ". Тогда Эля познакомилась с Ксюшей Мишиной и ее сыном Платоном.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, как изменилась актриса София Стеценко, сыгравшая маленькую Женьку Ковальову в сериале "Свати". Девушка перестала сниматься в кино, но продолжила выступать в театре. 1 апреля 2023 года артистке исполнилось 20 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!