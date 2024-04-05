Грузинская певица Тамара Гвердцители обвинила Путина в смерти ее мамы: Рыбчинский рассказал подробности

Народный артист Украины Юрий Рыбчинский вспомнил теплые отношения грузинской певицы Тамары Гвердцители с покойной мамой Инной Кофман, которая родилась в Одессе и тяжело переживала нападение России на свою Родину. Несмотря на двухлетнее молчание о полномасштабном вторжении, певица обвинила диктатора Владимира Путина в смерти самого дорогого человека.

Долгое время они проживали в России, а Гвердцители даже получила звание Народной артистки, но это никак не повлияло на ее политические взгляды. Как отмечает Рыбчинский в интервью телеканалу "Дом", певица наотрез отказалась исполнять свои хиты на русском и после начала террористической войны уехала из страны.

"Мама – одесситка. Всю жизнь мама и Тамара были неразлучны. Она для нее была как правая рука. Они привыкли вместе быть. А мама очень хорошая женщина. Когда началась война [полномасштабное вторжение России] и началась бомбардировка Одессы, она позвала Тамару и сказала: "Мою Одессу-маму [обстреливают]". Мы прощаемся с Россией". И несмотря на то, что там и состояние, и квартира, они [уехали оттуда]. Они более 10 лет прожили в Москве, но вернулись в Грузию", – рассказал Юрий Рыбчинский.

Гвердцители в смерти матери обвиняет диктатора из-за его приказов обстреливать города Украины. "Мама так переживала, что она умерла. Поэтому Тамара говорит: "Это Путин убил мою маму", – вспоминает мужчина.

Инна Кофман ушла из жизни в 2022 году, а сама Гвердцители до сих пор не может смириться с потерей. "Она не простила смерть мамы. Для нее это трагедия. Настоящая. Самая большая трагедия", – рассказал Рыбчинский.

На своем концерте в Молдове в 2023 году певица в честь памяти о маме исполнила ее любимую песню "Скрипка грає" Юрия Рыбчинского и Игоря Поклада. "Вы знаете, что моя мама из Одессы. Она очень любила эту песню. Я хочу ее исполнить", – говорила артистка в видео с выступлением, которое распространил источник.

"Потом у нее был концерт в Америке и большей частью пришли бывшие советские эмигранты по большей части из России. Они были удивлены и даже возмущены, что она отказалась петь российские песни. Пела только грузинские песни и украинские", – вспомнил Рыбчинский.

Напомним, это выступление настолько разозлило россиян, что те даже требовали лишить ее российского паспорта, который певица получила в 2000 году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Тамара Гвердцители до сих пор окончательно не высказала свою политическую позицию. Во время концерта в Казахстане в 2023 году она лишь завуалированно вспомнила войну и призвала к миру.

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