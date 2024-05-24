Рыбчинский рассказал о работе с Кучмой и метко ответил на вопрос, что посоветовал бы Зеленскому

Герой Украины, поэт и драматург Юрий Рыбчинский вспомнил времена, когда был советником бывшего президента Украины Леонида Кучмы, и назвал его "образцом здорового человека". Он также тепло высказался и о действующем лидере украинцев Владимире Зеленском, которому мог бы дать советы.

Однако народный артист Украины подчеркнул, что не только президенты влияют на благосостояние страны. Об этом Юрий Рыбчинский рассказал в проекте "Наодинці" для ТСН.

Поэт был внештатным советником президента Украины по культуре с апреля 1997 года по январь 2000 года. Именно тогда страну возглавлял Леонид Кучма, издавший в 2003 году книгу "Украина – не Россия".

"Я думаю, что он – образец здорового человека. Дай Бог ему здоровья, пусть здравствует долго. За одну книгу "Украина – не Россия". Два человека в свое время дали этим по носу. Первым был Кучма со своей книгой, а вторым был наш Данилко, который спел "Раша Goodbye", – высказался Рыбчинский.

Действующим президентом Украины легендарный поэт также доволен. Он считает Владимира Зеленьского "молодым и талантливым", а его жену – Елену Зеленскую – красавицей.

"По моему мнению, нам повезло иметь такого президента. Я отношусь очень положительно к Зеленскому, но не один же Зеленский руководит государством, особенно во время войны. Существование государства зависит от очень большого количества людей, прежде всего от профессиональности и таланта военных", – сказал Юрий Рыбчинский.

Он признался, что мог бы дать совет президенту, но не хочет его объявлять. "Я бы посоветовал, но то, что я бы посоветовал, даже жена бы не знала", – смеясь, сказал Герой Украины.

Легендарный украинец убежден, что совет имеет вес только тогда, когда человек действительно в нем нуждается, а советник высказывает мнение в частном разговоре, а не на публику.

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